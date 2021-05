Nóng: Hà Nội tạm dừng dịch vụ ăn, uống tại chỗ

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện chùm ca bệnh mới chưa xác định nguồn lây nhiễm tại các khu vực chung cư tập trung đông dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, đêm ngày 24/5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - ông Chu Ngọc Anh đã ký công điện hoả tốc yêu cầu tạm dừng thêm nhiều hoạt động của thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, bắt đầu từ 12h ngày 25/5 tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố. Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người, tạm dừng các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Tạm dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Công điện nêu rõ, sở Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát triển khai phương án bổ sung các khu cách ly tập trung để chủ động đáp ứng việc cách ly tập trung của Thành phố. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu và các cá nhân liên quan nếu để xảy ra lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây nhiễm dịch bệnh từ các khu cách ly tập trung ra cộng đồng; các vi phạm về quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của bộ Y tế và thành phố.

UBND các phường, xã, thị trấn và các lực lượng chức năng tại cơ sở triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố ban hành. Xử lý nghiêm mọi trường hợp và hành vi vi phạm. Người đứng cấp cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị mình phụ trách. Rà soát kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của các lực lượng trong toàn bộ hệ thống phòng chống dịch Covid-19 từ tổ dân phố, thôn xóm, hộ gia đình, tổ sản xuất, nhất là các khu chung cư, khu nhà trọ, ký túc xá sinh viên, khu nhà ở học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Hà Nội xuất hiện ổ dịch mới chưa rõ nguồn lây.

Giám sát, quản lý chặt chẽ việc cách ly y tế tại cộng đồng, tuyệt đối không để xảy ra các ca bệnh mới phát sinh tại cộng đồng. Cùng với đó là thần tốc, truy vết, cách ly, khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm nhanh, kịp thời để sàng lọc khi có ca bệnh mới phát sinh.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã rà soát quản lý chặt chẽ các KCN, khu nhà ở công nhân để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của bộ Y tế và thành phố. Đề nghị các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, đóng trên địa bàn đăng ký xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, gửi Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức lấy mẫu (kinh phí xét nghiệm do các tổ chức, doanh nghiệp quản lý người lao động chi trả). Cùng với đó, đề nghị Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn T&T và các tổ chức, doanh nghiệp chủ động, kịp thời tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động, cư dân trong khu vực trụ sở và các dự án do doanh nghiệp đầu tư, quản lý trên địa bàn Thành phố để đảm bảo kịp thời hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Thành phố cũng yêu cầu tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội từ ngày 10/5 đến ngày 24/5 đều phải khai báo y tế trên website http://tokhaiyte.vn và các ứng dụng NCOVI, Bluezone, hoàn thành chậm nhất trong ngày 25/5. Bắt đầu từ ngày 25/5 thực hiện khai báo y tế trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm có mặt tại Hà Nội.

Tác giả: Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn