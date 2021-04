Nóng bỏng cuộc chiến chống ma túy tại Nghệ An: Những trận đánh lớn

Gần đây, Công an Nghệ An đã phá nhiều vụ án lớn, số lượng ma túy thu giữ được lên đến hàng tạ

Chặt đứt “vòi bạch tuộc”

Cách đây tròn 2 năm, một vụ án ma túy “cực khủng” do Cục Cảnh sát phòng chống ma túy - Bộ Công an phối hợp Công an hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phá thành công, rúng động dư luận. Vào lúc 15 giờ ngày 15/4/2019, cơ quan chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra nơi ở của ông Phạm Văn P. (SN 1953, số nhà 07, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên - Khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) bắt giữ nhiều đối tượng khi chúng đang bốc 6 tạ ma túy đá, đựng trong 30 thùng carton lên xe tải để vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Cũng trong tháng 4/2019, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) ma túy Công an Nghệ An phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia Chuyên án VA-319MT, bắt giữ ba đối tượng, thu 700 kg ma túy đá cất giấu trong 50 chiếc loa thùng.

Đầu tháng 6/2020, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào tập kết tại khu vực biên giới huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ngày 26/6, nhận được thông tin các đối tượng sẽ tìm cách vận chuyển số lượng lớn ma túy từ khu vực huyện miền núi Kỳ Sơn về TP Vinh rồi tiếp tục đưa đi các đầu mối tiêu thụ trong cả nước, Ban chuyên án quyết định phá án.

Tại khu vực dốc Bẫm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Đội TTKSGT 1.7 - Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An bắt quả tang đối tượng Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968) trú tại khối Hòa Nam, Thạch Giám (Tương Dương) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 50 kg ma túy đá.

Vây bắt các đối tượng trên đường vận chuyển ma túy

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tháng 12/2020 phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng “khủng” từ Lào qua khu vực đường biên giới huyện Kỳ Sơn để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Ban chuyên án đã nắm rõ được quy luật hoạt động và các đối tượng chính trong đường dây gồm: Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999), Lỳ A Pó (SN 2000), Mùa A Vừ (SN 1988), đều trú tại bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Các đối tượng thường xuyên có mặt tại khu vực biên giới gần Cửa khẩu Nậm Cắn để nhận lượng ma túy lớn từ Lào vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc.

Từ 15/12/2019 đến 15/11/2020, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh bắt giữ 40 vụ 99 đối tượng. Vật chứng thu giữ gồm hơn 214 bánh heroin; 219,01 kg ma túy dạng đá; 8,84 kg ma túy dạng ketamin, 34.802 viên hồng phiến; 3.151 viên thuốc lắc...

Ngày 7/12/2020, theo nguồn tin từ các trinh sát báo về, các đối tượng trong đường dây chuẩn bị thực hiện một phi vụ với số lượng ma túy cực lớn đang tập kết tại Lào, chuẩn bị thẩm lậu vào Việt Nam qua địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An rồi phân tán đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Ban chuyên án chia thành 6 tổ công tác nhanh chóng lên đường phối hợp với các trinh sát mật phục đón lõng các đối tượng.

Đến 4 giờ sáng 8/12, các đối tượng rời khỏi một nhà nghỉ tại huyện lỵ Kỳ Sơn lên chiếc ô tô bán tải xé màn đêm ngược hướng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, sau đó di chuyển với tốc độ cao qua khu vực thị trấn Mường Xén. Nhận định đối tượng đã nhận “hàng”, các tổ công tác lập tức hành động. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, khi chiếc xe chở 4 đối tượng chạy đến khu vực Tam Đình, Tương Dương, các mũi công tác đồng loạt bất ngờ bao vây, chặn đứng chiếc xe. Bốn đối tượng vẫn cố thủ trong xe, buộc ban chuyên án phải nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo, trấn áp. Qua khám xét, Công an Nghệ An thu giữ 8 bao tải, trong đó có 150 bánh heroin và 126kg ma túy dạng đá.

Mới đây nhất, ngày 3/4/2021 tại xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) phối hợp Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa thành công đường dây vận chuyển ma túy “khủng” từ Lào vào Việt Nam đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, bắt quả tang một đối tượng (trú tại Lào Cai) điều khiển ô tô vận chuyển 227,5 kg ma túy.

Trước đó, nằm trong giai đoạn 1 của chuyên án, ngày 21/1/2021 và ngày 20/3/2021 tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, lực lượng đánh án đã bắt 3 đối tượng, thu giữ 115 kg ma túy dạng đá, 17.600 viên ma túy tổng hợp. Riêng chuyên án này, lực lượng chức năng đã bắt 4 đối tượng, thu 342,5 kg ma túy, 17.600 viên ma túy tổng hợp.

Cuộc chiến cam go

Nghệ An là địa bàn rộng, dân số đông, tuyến biên giới của tỉnh trên bộ dài 468 km, có 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia, 3 cửa khẩu phụ và hàng trăm đường tiểu mạch đi qua 6 huyện, 27 xã, 43 bản làng, tiếp giáp với 03 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (Lào). Địa bàn rộng và địa hình phức tạp là điều kiện thuận lợi cho tội phạm về ma túy lợi dụng hoạt động, thẩm lậu, vận chuyển ma túy vào nội địa, sau đó đưa đi địa phương khác tiêu thụ.

“Tính chất tội phạm quốc tế ngày càng rõ nét. Do nhiều lý do khác nhau nên các đối tượng ma túy hạn chế vận chuyển qua Tây Bắc. Đầu nậu Tam Giác Vàng hoạch định về Nam Lào rồi qua Bắc Trung bộ. Sau đó, các đối tượng trong nước tiếp nhận chở qua Nghệ An, vận chuyển đến nước thứ 3 chứ không để ở Nghệ An”, Thượng tá Nguyễn Hữu Cường - Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết. Các đối tượng chủ mưu cầm đầu không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội mà thuê các đối tượng nghiện, trẻ tuổi để vận chuyển. Phương thức, thủ đoạn liên lạc ngày càng xảo trá, tinh vi, thông qua các ứng dụng công nghệ... Một số đối tượng còn trang bị vũ khí nóng nhằm chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy đuổi.

Thời gian gần đây, xuất hiện một số đối tượng tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy từ châu Âu vào Việt Nam. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã ngụy trang ma túy đóng trong các hộp thực phẩm chức năng, vận chuyển bằng đường hàng không, rồi chuyển phát nhanh về địa điểm chúng lựa chọn trước. Đây là thủ đoạn mới tại địa bàn tỉnh Nghệ An, khi nhận được “hàng”, đối tượng đầu nậu sẽ phân phối cho các đối tượng có nhu cầu ăn chơi, nhất là tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Tác giả: Quang Long

Nguồn tin: Báo Tiền Phong