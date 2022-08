Những ứng dụng độc hại tồn tại trên Google Play Store cần xóa gấp

Google Play Store là dịch vụ cho phép người dùng duyệt và tải về các ứng dụng phát triển bởi Android SDK và được đăng tải thông qua Google như nhạc, tạp chí, sách, phim, chương trình truyền hình. Google đang duy trì hệ thống an ninh nghiêm ngặt để kiểm duyệt các ứng dụng được gửi từ hàng chục triệu nhà phát triển trước khi cho phép chúng xuất hiện trên Google Play Store. Tuy nhiên, các ứng dụng độc hại luôn được cải tiến để đánh lừa khâu kiểm duyệt của Google và có không ít trường hợp đã qua mặt thành công hệ thống an ninh nghiêm ngặt này.

Báo cáo mới nhất của Dr. Web cho thấy số lượng lớn ứng dụng Android độc hại tồn tại trên Google Play Store người dùng cần xóa gấp nếu đã cài đặt.

Nhiều ứng dụng độc hại tồn tại trên Google Play Store cần phải được xóa ngay để bảo mật. Ảnh minh họa

Theo PhoneArena, danh sách các ứng dụng được phát hiện chứa phần mềm độc hại bao gồm: Photo Editor: Beauty Filter, Photo Editor: Retouch and Cutout, Photo Editor: Art Filters, Photo Editor - Design Maker, Photo Editor & Background Eraser, Photo & Exif Editor, Photo Editor - Filters Effects, Photo Filters & Effects, Photo Editor: Blur Image, Photo Editor: Cut, Paste, Emoji Keyboard: Stickers & GIF, Neon Theme Keyboard, Neon Theme - Android Keyboard, Cashe Cleaner, Fancy Charging, FastCleaner: Cashe Cleaner, Call Skins - Caller Themes, Funny Caller, CallMe Phone Themes, InCall: Contact Background, MyCall - Call Personalization, Caller Theme (com.caller.theme.slow), Caller Theme (com.callertheme.firstref), Funny Wallpapers - Live Screen, 4K Wallpapers Auto Changer, NewScrean: 4D Wallpapers, Stock Wallpapers & Backgrounds, Notes - reminders and lists, Poco Launcher, 4K Pro Camera, YouToon - AI Cartoon Effect, Pista - Cartoon Photo Effect, Water Reminder - Tracker & Reminder, Yoga - For Beginner to Advanced và Chat Online.

Báo cáo cho biết, mặc dù nhận được cảnh báo từ các chuyên gia an ninh mạng nhưng Google không thực hiện quá nhiều hành động đối với ứng dụng độc hại, cho phép chúng đánh cắp dữ liệu và kiếm tiền từ người sử dụng. Ít nhất ba trong số các ứng dụng được liệt kê ở trên vẫn chưa bị gỡ bỏ khỏi Google Play. Trong khi đó, nếu người dùng đã cài đặt ứng dụng trên thiết bị của mình, cần phải gỡ bỏ chúng gấp nhằm tránh trường hợp bị lặng lẽ đăng ký các dịch vụ trả phí.

Được biết, đây là những mối đe dọa thường xuyên mà người dùng cần phải học cách sống chung và bảo vệ mình khỏi việc chờ đợi rất nhiều sự trợ giúp từ Google, tất nhiên là bắt đầu bằng việc xóa từng tiêu đề bị gắn cờ mà bạn sẽ tìm thấy trên thiết bị Android của mình.

Trước đó, các nhà nghiên cứu bảo mật tại Bitdefender phát hiện ra 17 ứng dụng độc hại đang tồn tại trên Google Play và đã có hơn nửa triệu lượt tải về.

Theo các nhà nghiên cứu bảo mật tại Bitdefender, những kẻ đứng sau các ứng dụng này đã sử dụng hàng loạt thủ thuật để qua mắt Google. Khi được khởi chạy trên máy người dùng, những ứng dụng kiểu này sẽ chạy quảng cáo liên tục, từ đó gây nóng máy và ngốn pin của thiết bị.

Mặc dù không chạy các mã độc hại, nhưng thủ thuật những ứng dụng này sử dụng để qua mặt hệ thống kiểm duyệt của Google được hãng xếp vào dạng những phần mềm độc hại.

Cũng theo báo cáo, mã độc ẩn mình 48 giờ trước khi bắt đầu công phá thiết bị, chia mã ứng dụng thành nhiều tệp và chỉ hiển thị quảng cáo 4 giờ sau khi cài đặt ứng dụng là một trong những chiến thuật mà các nhà phát triển này đã sử dụng để có thể xuất hiện trên Google Play. Khi được khởi chạy trên máy của người dùng, những ứng dụng kiểu này sẽ chạy các quảng cáo liên tục, từ đó gây nóng máy và ngốn pin của thiết bị.

Để tránh các ứng dụng có hại, tốt nhất người dùng chỉ tải xuống ứng dụng từ các nhà phát triển phổ biến được công nhận, đảm bảo tiêu chuẩn. Ngoài ra, mọi người cũng có thể kiểm tra đánh giá của những người dùng trước đó, trước khi thực hiện cài đặt cho điện thoại của mình.

Tác giả: An Dương (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn