Những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới

Con đường Hump Ridge còn gọi là "Đại lộ thứ 11" của New Zealand. Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm hành trình dài 61 km xuyên qua công viên quốc gia Fiordland (Đảo Nam của New Zealand). Trên đường đi là khung cảnh rừng rậm, ven biển và núi non, với view ngắm toàn cảnh miền Nam đại dương và đảo Stewart. Để chinh phục hết Hump Ridge, bạn có thể phải ở lại qua đêm trên đường đi.