Những ai ‘dính vòng lao lý’ cùng cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương?

Hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố thêm 7 bị can (trước đó có 21 bị can) và đề nghị truy tố thêm tội danh Tham ô tài sản đối với 6 bị can.