Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi lên đến hơn 350%/năm

Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an thành phố Móng Cái triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ 04 đối tượng bao gồm: Trương Văn Tú (SN 1995), Phạm Thế Hùng (SN 2004) cùng trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; Hoàng Văn Tiến (SN 2000, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) và Hoàng Văn Kiên (SN 1993, trú tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng cho vay với lãi suất "khủng" lên đến 365%/năm (Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Qua đấu tranh ban đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã cho 31 người vay tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương mức lãi suất 109,5% đến 365%/ năm), thu lợi bất chính trên 237 triệu đồng.

Tiến hành khám xét tại nơi ở của các đối tượng tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, lực lượng chức năng thu giữ 58 bộ hồ sơ của người vay tiền, 400 tờ rơi quảng cáo hỗ trợ tài chính, 1 máy tính xách tay, 02 điện thoại di động, gần 30 triệu đồng tiền mặt, 04 xe ô tô, 01 xe mô tô,…

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Báo VOV