Nhìn gần công trình trái phép, nhiều lần xin gia hạn vẫn dở dang ở Nghệ An

Ngày 26/4/2018, Bộ Tài chính có công văn gửi tỉnh Nghệ An nói rõ: Dự án Nam Đàn Plaza do Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) trước đây là chủ đầu tư, đến năm 2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã thực hiện mua lại bắt buộc OceanBank với giá 0 đồng và OceanBank trở thành 100% vốn nhà nước do Ngân hàng nhà nước Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu, do vậy việc xử lý tài sản của OceanBank trong quá trình chuyển đổi mô hình thuộc trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.