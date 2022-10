Nghệ An: Nhiều vi phạm trong quản lý ngân sách, đầu tư công tại huyện Yên Thành

Trụ sở UBND huyện Yên Thành

Ngày 21/10/2022 Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành Kết luận Thanh tra công tác quản lý điều hành ngân sách huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An).

Theo đó, Kết luận Thanh tra nêu lên nhiều hạn chế, tồn tại về quản lý ngân sách và xây dựng cơ bản vi phạm Luật Đầu tư công tại Yên Thành. Cụ thể, trong công tác lập, giao dự toán chưa bám sát định hướng phấn đấu của Trung ương, thu nội địa (không kể thu tiền từ sử dụng đất) chưa đảm bảo mức tăng trưởng bình quân tối thiểu từ 9 đến 10% so với ước thực hiện năm 2020.

Huyện bố trí ngân sách dự phòng bằng số tỉnh giao nhưng chưa đảm bảo tỷ lệ 2% đến 4% trên tổng chi ngân sách mỗi cấp theo quy định của Luật ngân sách.

Một số công trình trọng điểm đang thực hiện trên địa bàn huyện Yên Thành

Ngoài ra việc xây dựng dự toán chi hoạt động một số cơ quan đơn vị chưa sát với nhiệm vụ nên phải bổ sung nhiều lần trong năm cho hoạt động của các cơ quan đơn vị. Chưa bố trí dự toán thu, quản lý, sử dụng nguồn phí, lệ phí được để lại do các phòng, ban thuộc UBND huyện thực hiện.

Mặc dù không thuộc nhiệm vụ nhưng UBND huyện Yên Thành lại dùng ngân sách hỗ trợ một số đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn. Đối chiếu quy định tại Nghị định 163/2016 NĐ-CP của Chính phủ là chưa phù hợp. Bên cạnh đó UBND huyện chưa quyết liệt thu hồi số tiền cho tạm ứng chi trả tiền thuê đất cho các hộ dân tại xã Viên Thành của Dự án trồng chuối xuất khẩu của Công ty TNHH Globe Farm Hàn Quốc với số tiền hơn 605 triệu đồng.

Việc kê khai quyết toán thuế tại các đối tượng nộp thuế chưa chính xác, qua đối chiếu tại 4 doanh nghiệp và 2 đơn vị sự nghiệp xác định số thuế phải nộp tăng thêm hơn 720 triệu đồng. Theo đó, 4 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH xây dựng và TMDH; Công ty TNHH xây dựng và TM Tây Yên Thành; Công ty TNHH Đức Phúc; Công ty Intercom VN tổng số thuế GTGT, TNDN mà 4 đơn vị này phải nộp trên 583 triệu đồng.

Một số đơn vị kinh phí được cấp hết nhiệm vụ chi nhưng không hoàn trả về ngân sách (Văn phòng UBND huyện) hơn 24 triệu đồng đồng. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Kê khai nộp thiếu số thuế phải nộp NSNN hơn 95 triệu đồng.

Trường Trung cấp kỹ thuật huyện, kinh phí đào tạo, cấp bù học phí được cấp cao hơn số học sinh học thực tế chưa hoàn trả ngân sách hơn 296 triệu đồng. Trung tâm Chính trị huyện chưa kê khai số thuế phải nộp NSNN hơn 41 triệu đồng.

Kết luận Thanh tra cũng nêu lên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về quản lý tiền và tài sản Nhà nước. Vi phạm quy định về hạn chế sử dụng tiền mặt ở quỹ của UBND các xã Nhân Thành, Tân Thành, Đô Thành số dư tiền mặt lớn.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực đầu tư công Yên Thành cũng để ra nhiều vi phạm khi không có đủ nguồn vốn cho các dự án. Tính đến ngày 30/6/2022 toàn huyện còn nợ 31.916 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện 7.111 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách xã 24.805 triệu đồng.

Các số công trình còn nợ là: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Văn Thành; Nhà học kết hợp nhà hiệu bộ 03 tầng trường Mầm non xã Thọ Thành; Đường trung tâm đoạn từ 538A đến kênh chính thị trấn Yên Thành...

Quá trình đầu tư 02 hệ thống lò đốt rác tại xã Minh Thành và Tăng Thành vi phạm quy định tại Quyết định 57/2015 của UBND tỉnh Nghệ An do chưa tiến hành thẩm định giá Nhà nước.

Trong tổng số 121 công trình dự án (7 dự án do UBND huyện và 114 dự án do UBND các xã làm chủ đầu tư) với tổng giá trị hơn 379.660 triệu đồng đồng phát hiện sai phạm 3.221.610.000 đồng do nghiệm thu khối lượng thiếu chính xác làm tăng chi phí đầu tư như: sai khối lượng gạch lỗ làm mương, sai khối lượng bả sơn matit vào tường, sai khối lượng đắp cát móng công trình, sai khối lượng phá dỡ bê tông nền, sai khối lượng khe co giãn đường bê tông...

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Thành tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan về các tồn tại khuyết điểm trong quản lý tài chính ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản./.

Tác giả: Quang Trung - Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn