Nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ tới giữa tháng 4 để tránh COVID-19

Sáng 27-3, UBND tỉnh Quảng Nam có thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng tránh dịch COVID-19.

Theo đó, học sinh tất cả các cấp và sinh viên được tiếp tục nghỉ từ ngày 30-3 đến hết 12-4 và chờ thông báo sau. Sở GD-ĐT tiếp tục phối hợp Đài phát thanh - truyền hình tỉnh dạy học trên truyền hình theo kế hoạch.

Sở GD-ĐT Cà Mau ngày 27-3 cũng thông báo bắt đầu từ 30-3, toàn bộ học sinh THPT bắt đầu nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục và các trường tạm dừng hết các hoạt động hội họp và sự kiện tập trung trên 20 người cùng một chỗ, đồng thời thực hiện nghiêm việc tụ tập nhiều hơn 10 người bên ngoài công sở, trường học.

Tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng cũng thông báo cho học sinh nghỉ từ nay đến khi có thông báo mới.

Nghệ An cũng vừa thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ 28-3 cho đến khi có thông báo mới. Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ tiếp tục dạy học trực tuyến trên truyền hình Đài PT-TH tỉnh Nghệ An cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12.

Trước đó từ 16-3, học sinh THPT ở Nghệ An đã trở lại đi học bình thường.

Sở GD-ĐT Tiền Giang cũng có văn bản thông báo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên trên địa bàn thêm 2 tuần.

Cụ thể, tất cả học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, kể cả học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm và sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trong tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 30-3 đến hết ngày 12-4.

Sở cũng yêu cầu trong thời gian tạm nghỉ, thủ trưởng các đơn vị thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch COVID-19. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp căn cứ tình hình thực tế có thể tổ chức dạy học trực tuyến. Đồng thời, các trường phổ thông tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến và thông báo học sinh tham gia học tập qua truyền hình.

Tỉnh Quảng Ninh cho học sinh nghỉ đến hết 15-4 còn Quảng Ngãi nghỉ đến hết 12-4.

Trước đó ngày 19-3, Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh có công văn thông báo cho trẻ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên các trường trung cấp, cao đẳng, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở dạy thêm nghỉ đến hết ngày 18-4.

