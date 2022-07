Nhiều nhân sự cấp cao vừa được Bộ CA bổ nhiệm gồm những ai?

Bộ Công an điều động Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong (SN 1967, quê quán huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) từng giữ các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Tổng Cục An ninh); Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế; Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh.