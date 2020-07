Nhảy xuống ao bỏ trốn, nam thanh niên bị đuối nước tử vong

Chiều 8/7, Công an thị xã An Nhơn cho biết đơn vị này đang phối hợp Công an tỉnh Bình Định khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra nguyên nhân cái chết của anh T.H.P. (29 tuổi, ngụ xã Nhơn An, thị xã An Nhơn).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Internet)

Theo thông tin ban đầu, vào tối 7/7 trong khi đang chơi bida tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, anh P. bị một nhóm thanh niên địa phương đuổi đánh.

Trên đường bỏ chạy, anh P. đã nhảy xuống ao nằm bên cạnh đường để bỏ trốn. Nhưng do ao nước quá sâu nên anh P. bị đuối nước tử vong.

Đến khoảng 8h sáng 8/7, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể anh T.H.P. và đưa lên bờ.

Hiện, Công an thị xã An Nhơn đã tạm giữ một số người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.