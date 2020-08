Nhặt được ví tiền, Ban công an xã thông báo trao trả cho người đánh mất

Ban công an xã Nghĩa lạc trao trả lại chiếc ví cho anh Phan Quốc Chung.

Vào khoảng 22h, ngày 24/8 trên đường đi tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ UBND xã đến xóm Tân, lực lượng công an xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã nhặt được một chiếc ví.

Qua kiểm tra, bên trong ví có có số tiền 6.100 000 đồng và một số giấy tờ mang tên Phan Quốc Chung (SN 1979, trú ở thị trấn Nghĩa Đàn).

Sau đó, Ban công an xã Nghĩa Lạc đã thông báo trên các phương tiện truyền thông để tìm lại chủ nhân của chiếc ví.

Sáng 25/8, nhận được thông báo, anh Phan Quốc Chung đã trực tiếp liên hệ với Ban công an xã Nghĩa Lạc. Qua xác minh, anh Chung đúng là chủ nhân của chiếc ví nói trên.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí