Nhân chứng kể lúc người phụ nữ bị giết ở gần hồ Hoàn Kiếm

Hiện trường vụ người phụ nữ bị giết ở gần hồ Hoàn Kiếm: Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 13h tại phố Hàng Bài, Hà Nội. Sau khoảng 2 giờ khám nghiệm, thi thể nạn nhân được đưa đi.

Chiều 11/8, Công an TP Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ bị giết ở phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.Q. (40 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), còn nghi phạm là M.X.T. (40 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc được phong tỏa. Ảnh: Hải Nam.

Tại hiện trường, cảnh sát, kiểm sát viên và lực lượng pháp y có mặt để làm nhiệm vụ. Khoảng 100 m phố Hàng Bài, đoạn quanh khu vực số nhà 17, bị phong tỏa.

Theo nhân chứng, khoảng 13h, họ chứng kiến đôi nam nữ lớn tiếng. "Hai người đi 2 xe máy khác nhau, cãi vã lớn tiếng. Sau đó, người đàn ông bất ngờ rút dao đâm người phụ nữ. Cô ấy bỏ chạy, nhưng ngã ra đường rồi bị đâm thêm nhiều nhát", nhân chứng kể.

Vụ án xảy ra trên phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chiều 11/8. Ảnh: Hải Nam.

Một nhân chứng khác cho hay sau khi đâm nạn nhân, nghi phạm dùng dao tự sát. "Người dân kịp ngăn anh ta lại, tước dao rồi ném đi. Nghi phạm sau đó được đưa bằng xe cấp cứu vào viện", nhân chứng này kể.

Lúc 14h40, người thân nạn nhân có mặt ở hiện trường. Lúc này, công tác khám nghiệm đang diễn ra.

Đến khoảng 15h, thi thể của nạn nhân được đưa đi.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của người dân. Ảnh: Hải Nam.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn