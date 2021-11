Nhà thầu “lên dây cót” cho gói vốn hơn 100 tỷ đồng mua xi măng ở Nghệ An

Sắp tới vùng nông thôn phía Bắc, phía Tây, phía Nam của tỉnh Nghệ An sẽ được bố trí hơn 105,5 tỷ đồng để lựa chọn nhà thầu mua xi măng bao PC40 phục vụ xây dựng đường giao thông NTM

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An sẽ bố trí hơn 105,5 tỷ đồng lựa chọn nhà thầu cung cấp xi măng PCB40 để làm đường giao thông nông thôn và chính sách đặc thù trong năm nay.

Trước đó, vào ngày 29/9/2021, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ký Quyết định số 3536 về việc điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua xi măng bao PC40 để làm đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và chính sách đặc thù năm 2021.

Theo Quyết định nói trên, UBND tỉnh Nghệ An đã điều chỉnh giá trị mua sắm ở mức hơn 105,5 tỷ đồng, chia thành 5 gói thầu, thực hiện theo hợp đồng đơn giá cố định. Hạn định đưa ra đối với nhà thầu thực hiện xong trước ngày 31/12/2021.

Trong đó, có 03 gói thầu được Nghệ An lựa chọn đấu thầu trong nước qua mạng, một giai đoạn, 2 túi hồ sơ lần lượt gồm gói thầu cung cấp xi măng cho các địa phương phía Bắc Nghệ An hơn 41,6 tỷ đồng; gói thầu cung cấp xi măng cho các địa phương phía Tây Nghệ An gần 48 tỷ đồng; gói thầu cung cấp xi măng cho các địa phương phía Nam Nghệ An hơn 15,6 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao cho Sở Tài chính làm bên mời thầu và chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu số 4 và số 5 thuộc phần việc lập HSMT và đánh giá HSDT cho 03 gói thầu (01;02;03) được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu, thời gian thực hiện hiện trong 01 tháng.

Ngày 26/10/2021, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Sở Tài chính Nghệ An đã ký quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

Mới đây, vào ngày 07/10/2021, ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó giám đốc Sở Tài chính Nghệ An đã ký, ban hành Quyết định chỉ định cho Công ty liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam được lựa chọn thực hiện gói thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (gói thầu số 04) đối với 03 gói thầu mua xi măng báo PC40 cho địa phương này.

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công nghệ mới ICT cũng được chỉ định thầu thực hiện phần việc thẩm định hồ sơ mời thầu. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại Quận Hà Đông, Hà Nội.

Còn Công ty liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam có địa chỉ tại phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội do bà Nguyễn Thị Dung là người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp này.

Cả 02 doanh nghiệp này cũng là những cái tên khá quen thuộc liên quan đến các gói thầu do Trung tâm hỗ trợ tư vấn tài chính (Sở Tài chính Nghệ An) thực hiện trong thời gian qua.

Ngày 26/10/2021, Sở Tài chính Nghệ An cũng công bố các gói thầu 01, 02, 03 có tổng giá trị hơn 105,5 tỷ đồng mời chào các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đấu thầu theo quy định của pháp luật. Thời hạn bên mời thầu sẽ tổ chức đóng thầu, ngừng tiếp nhận hồ sơ dự thầu vào sáng 16/11/2021.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn