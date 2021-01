Nguyễn Phú Nguyên: Phận 'đời thừa' từ nay khép lại

“Chirachito ở đất Cảng”

Phút 14, từ tình huống ném biên ở bên cánh phải, bóng được đưa vào vòng cấm đến vị trí của Fagan. Tiền đạo này nhả ra vừa tầm để Phú Nguyên băng lên vượt qua hậu vệ Nam Định trước khi có pha ra chân xé lưới thủ môn Văn Tú, mở tỷ số trận đấu. Tiền vệ gốc Nam Đàn khởi đầu cho chiến thắng 3-2 của Hải Phòng trước Nam Định.

Trước đó ít ngày, cũng chính Phú Nguyên đóng vai “người hùng” bằng pha lập công duy nhất giúp Hải Phòng vượt qua ĐKVĐ Viettel ngay trên sân khách ở ngày khai màn. 2 bàn thắng quý như vàng của Phú Nguyên trong 2 trận đấu liên tiếp đã đưa Hải Phòng ngự trị trên đỉnh.

Điều đáng nói, Phú Nguyên không phải là điểm đến ưu tiên của những đường chuyền từ các đồng đội. Trong cách chơi của Hải Phòng, mọi đợt tấn công đều hướng đến bộ 3 ngoại binh Fagan, Lynch và Diego. Thế nên, việc tiền vệ trẻ này dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V.League khiến nhiều người ngạc nhiên.

Ngoài 2 bàn thắng, Phú Nguyên cũng đóng góp nhiều vào lối chơi chung của Hải Phòng. Với sự năng nổ, nhanh nhẹn của mình, anh luôn khiến những pha tấn công của đội bóng đất Cảng thêm khó lường. Nhiều tình huống phản công, Phú Nguyên xuất hiện như “từ dưới đất chui lên”.

Chứng kiến cách chơi của tiền vệ này, nhiều đồng đội ở Hải Phòng gọi anh với biệt danh là “Chirachito đất Cảng” – (cầu thủ nhỏ con người Mexico, có lối chơi tương tự, từng khoác áo Man United). “Phú Nguyên là cầu thủ có chuyên môn, tư duy tốt, có thể lực sung mãn. Hải Phòng cần những cầu thủ như Phú Nguyên”, HLV Phạm Anh Tuấn dành lời khen khi nói về cậu học trò đồng hương.

Phú Nguyên ăn mừng bàn thắng giúp Hải Phòng bay cao - Ảnh: Minh Tuấn

Đời bây giờ mới đẹp

Trước khi toả sáng ở V.League 2021, Phú Nguyên từng có sự nghiệp lận đận. Phú Nguyên cùng lứa với Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài… Đây là lứa nòng cốt của U17 SLNA cách đây 8 năm, đội bóng từng giành chức vô địch U17 Quốc gia báo Bóng đá năm 2012, dưới sự dẫn dắt của HLV Ngô Quang Trường.

Phú Nguyên từng được lựa chọn lên đội 1 của Sông Lam Nghệ An năm 2016. Anh đá 4 trận và ghi 1 bàn thắng cho SLNA ở mùa giải lúc bấy giờ. Nhưng sau đó, số trận đấu của Phú Nguyên giảm đi ở 2 mùa sau. Lý do là bởi những chấn thương không may khiến Phú Nguyên không thể đáp ứng nhu cầu ra sân thường xuyên thi đấu.

Năm 2019, Phú Nguyên sang Hải Phòng theo dạng cho mượn. Nhưng anh vẫn chỉ đánh bóng băng ghế dự bị của đội bóng đất Cảng. Một năm sau, anh được kéo về Nghệ An, nhưng cầu thủ sinh năm 1995 trở thành dự bị của dự bị, khi SLNA còn đầy rẫy những cái tên chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Đầu mùa giải năm nay, Phú Nguyên quyết định gia nhập Hải Phòng với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Lần này, khi được làm việc với người thầy cũ ở SLNA là HLV Phạm Anh Tuấn, Phú Nguyên được trao cơ hội và anh đã nắm bắt để toả sáng. Đây có thể xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1995. “Phú Nguyên có năng khiếu từ nhỏ, khéo léo, thông minh sức bền cực tốt mỗi tội hạn chế về tốc độ. Thấy cậu ấy chơi tốt tôi thấy mừng cho Phú Nguyên. Có thể Phú Nguyên đã khác khi bây giờ có thêm động lực bởi mới lập gia đình, có vợ con”, HLV Nguyễn Thành Công, người thầy đầu tiên, phát hiện và đưa Phú Nguyên vào lò đào tạo trẻ SLNA nói về cậu học trò cũ.

Vài nét về Phú Nguyên

- Năm sinh: 1995

- Cao: 1m70, nặng 65kg

- Vị trí: Tiền vệ

- Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ SLNA.

- Lên đội 1 năm 2016, được đem cho Hải Phòng mượn ở V.League 2019.

- Đầu mùa giải 2021, gia nhập Hải Phòng với bản hợp đồng 3 năm.

