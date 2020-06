Nguyên nhân vụ cháy xe bồn khiến tài xế chết thảm, 2 người bị thương

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 5-6, anh Trần Văn An (SN 1993; ngụ ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều khiển xe bồn đến khu vực ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia để bơm xăng vào bể chứa cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu do ông Trần Văn Ngôn (SN 1966) làm chủ.

Hiện trường vụ cháy xe bồn

Trong lúc bơm xăng vào bể chứa thì xe bồn bất ngờ bốc cháy khiến tài xế đang ngồi trong cabin tử vong tại chỗ do sốc bỏng. Ông Ngôn và vợ là bà Huỳnh Kim H. bị bỏng nặng.

Ước thiệt hại trong vụ cháy này vào khoảng 720 triệu đồng, bao gồm xe bồn, xăng dầu và cửa hàng xăng dầu của ông Ngôn. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nguyên nhân của vụ cháy này là do bất cẩn trong quá trình nạp xăng dầu từ xe bồn sang bể chứa của cây xăng. Cụ thể là trong quá trình đấu nối bị tuột đường ống dẫn xăng dầu khỏi bể chứa kết hợp hơi xăng cùng nguồn nhiệt từ ống xả với động cơ xe bồn đang hoạt động nên gây cháy.

