Người nhà đưa thi thể người đàn ông đến trụ sở xã, hàng trăm người tụ tập xem giữa mùa dịch

Người dân mang thi thể người chết đến đặt tại trụ sở xã Bình Giang - Ảnh: Người dân cung cấp

Sáng 18-4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an điều tra, xác định rõ nguyên nhân cái chết một người đàn ông sau khi gia đình đưa thi thể người này đặt tại trụ UBND xã Bình Giang, huyện Thăng Bình tối 17-4.

Theo đó, tối cùng ngày, người nhà ông V.V.T (46 tuổi, trú thôn Bình Hòa, xã Bình Giang) đưa thi thể ông đến trụ sở xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết do trước đó công an xã đến mời ông lên làm việc sau khi nhận tin ông uống rượu, gây gổ với vợ và xảy ra giằng co trong quá trình đưa về trụ sở.

Sau khi được các ngành chức năng vận động, đến 22h ngày 17-4, gia đình cùng lực lượng chức năng đã đưa thi thể của ông T. về lại nhà.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Trần Văn Xuân - trưởng công an huyện Thăng Bình - cho biết ông T. thường xuyên uống rượu và về nhà gây gổ với vợ con. Tối 14-4, sau khi uống rượu về, ông T. lại gây gổ, đánh vợ nên con gái ông điện kêu Công an xã Bình Giang xuống nhà xử lý.

Khoảng 8h ngày 15-4, các cán bộ Công an xã Bình Giang đến nhà mời ông T. lên công an xã để làm việc.

"Lúc đầu ông T. không chịu đi, đòi uống hết một chai rượu mới đi nên công an xã mới khống chế, đưa đi. Trong lúc đi từ nhà ra đến sân, ông T. giằng co, trượt chân ngã xuống nền nhà bằng xi măng, chấn thương ở đầu" - đại tá Xuân thông tin.

Người dân tụ tập đông để chứng kiến vụ việc - Ảnh: Người dân cung cấp

Sau đó công an xã đưa ông T. đến trạm y tế xã khám và được nhân viên y tế nói không bị gì, chỉ trầy xướt nhẹ nên cho thuốc uống. Đến ngày 16-4 sức khỏe ông T. trở nặng, gia đình đưa đến bệnh viện Đà Nẵng, ở đây diễn biến sức khỏe ông xấu và đến ngày 17-4 ông tử vong.

Công an huyện đã báo cáo Viện kiểm sát huyện, lực lượng pháp y khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong. "Gia đình cũng đồng ý đưa thi thể ông T. về lo hậu sự nhưng sau đó không biết vì sao lại đưa thi thể ông lên trụ sở xã, yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết" - đại tá Xuân nói.

Đại tá Xuân cho biết hiện cơ quan điều tra đang điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân, xử lý theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết thêm sau khi nhận tin báo của gia đình, lực lượng công an xã đến mời ông T. về trụ sở làm việc nhưng ông chống đối nên công an mới áp tải đưa đi và bị ngã, đập đầu xuống nền nhà, chảy máu đầu.

"Nạn nhân được xác định chết do chấn thương sọ não. Lực lượng công an chia sẻ với mất mát của gia đình, đồng thời các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xác định rõ nguyên nhân cái chết của người này" - thiếu tướng Dũng nói.

Tác giả: LÊ TRUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ