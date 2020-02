Người lao động khốn khổ vì công ty “treo” bảo hiểm: Cơ quan bảo hiểm đề nghị khởi tố vụ án

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An cũng đã liệt kê danh sách các khoản nợ đọng liên quan đến trách nhiệm của Cty 24 đối với người lao động nhưng đơn vị này vẫn cố tình chây ì, trốn tránh kéo dài nên cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tái phạm nhiều lần nhưng không bị xử lý

Sau khi UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 48/UBND-TD ngày 17/01/2020 chỉ đạo “Giao bảo hiểm xã hội tỉnh tập hợp hồ sơ vi phạm chế độ bảo hiểm xã hội của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 24 để chuyển sang Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định”, BHXH tỉnh Nghệ An đã liệt kê các khoản nợ bảo hiểm của đơn vị này.

Cụ thể, tại công văn số 251 ngày 18/02/2020 do ông Lê Trường Giang – Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An ký đã chỉ rõ các hành vi mà Cty 24 trốn tránh trước quy định của pháp luật.

Theo BHXH tỉnh Nghệ An thì Cty 24 là bên có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong khoảng thời gian 10 tháng từ tháng 01/2018 đến tháng 10/2018. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Cty 24 không đóng các loại bảo hiểm nói trên với số tiền 99.898.593 đồng, trong đó số tiền lãi là 3.948.181 đồng.

Với hành vi này, vào ngày 09/01/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND xử phạt tổng số tiền 151 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt hành chính đến nay, Cty 24 vẫn không chấp hành quyết định 84 mà UBND tỉnh ban hành, tiếp tục có hành vi vi phạm.

Đó là, từ tháng 11/2018 đến nay lại tiếp tục không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi tắt là bảo hiểm các loại) cho người lao động với số tiền 169.160.779 đồng. Như vậy, tổng số tiền bảo hiểm các loại nói trên, Cty 24 không đóng từ thời điểm tháng 01/2018 đến nay hơn 269 triệu đồng.

Đáng quan tâm là không chỉ hành vi Cty 24 không đóng từ tháng 01/2018 đến nay thì thời gian từ tháng 04/2012 đến tháng 12/2017, đơn vị này cũng đang nợ bảo hiểm các loại 16.165.833.900 đồng.

“Tổng số tiền nợ của Đơn vị từ tháng 04/2012 đến nay bao gồm cả tiền lãi chậm đống là: 18.609.425.360 đồng (Mười tám tỷ, sáu trăm linh chin triệu, bốn trăm hai lăm ngàn, bao trăm sáu mươi đồng)” – Trích Công văn đề nghị khởi tố vụ án hình sự do Bảo hiểm xã hội nêu gửi cơ quan cảnh sát điều tra.

Đề nghị khởi tố vụ án hình sự

Trước những hành vi vi phạm kéo dài, trốn tránh trách nhiệm, BHXH tỉnh Nghệ An đã đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 216 Bộ luật Hình sự.

Ông Lê Trường Giang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An ký gửi Công văn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ hành hình sự đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 24

Xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định đối với Cty 24 về những hành vi vi phạm pháp luật theo quy định do ông Hoàng Cảnh Hà làm Tổng giám đốc.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, đại diện BHXH tỉnh Nghệ An cũng cho biết là ngoài công văn ngày 18/02/2020 về việc đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc, khởi tố vụ án thì đơn vị cũng đã gửi tất cả danh mục tài liệu, chứng từ liên quan cho cơ quan chức năng.

Chiều 24/02/2020, bà Trần Thị Hà – Chánh văn phòng BHXH tỉnh Nghệ An xác nhận với phóng viên là đến thời điểm nói trên, đơn vị vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp của cơ quan cảnh sát điều tra về vụ việc Cty 24 trốn tránh trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình.

Chánh văn phòng BHXH tỉnh Nghệ An cũng xác nhận rằng, hành vi vi phạm pháp luật của Cty 24 đã được đơn vị tiến hành thanh kiểm tra nhiều lần, nhưng vẫn không xử lý được dứt điểm.

Lý do là khi tiến hành làm việc, BHXH tỉnh Nghệ An không nhận được sự hợp tác tích cực từ phía lãnh đạo của Cty 24 trong suốt thời gian qua.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, trước các hành vi vi phạm pháp luật tái phạm nhiều lần mà Cty 24 đang mắc phải, BHXH tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được văn bản quyết định khởi tố vụ án hình sự từ cơ quan cảnh sát điều tra.

Trước đó, liên tục từ những tháng cuối năm 2019, Diễn đàn Doanh nghiệp và các cơ quan báo chí cũng đã có loạt bài phản ánh về tình trạng Cty 24 cố tình trốn tránh trách nhiệm, “treo” bảo hiểm kéo dài đối với hàng trăm lao động thuộc đơn vị này khiến họ rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.

Được biết, Cục Thuế Nghệ An thống kê đến tháng 5/2019, Cty 24 có địa chỉ tại tầng 2, tòa nhà Vinamilk, số 4 đại lộ Lê Nin, phường Hưng Dũng, Tp Vinh còn nợ thuế hơn 19,6 tỷ đồng; nợ thuế trên 90 ngày là hơn 19,5 tỷ đồng.

DĐDN sẽ tiếp tục thông tin!

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp