Người đàn ông tử vong sau khi nhập cảnh từ Campuchia không mắc Covid-19

Đám tang ông V. Ảnh: Lao Động

Ngày 11/8, Sở Y tế An Giang đã có thông tin trên Báo giao thông về nguyên nhân bệnh nhân nhập cảnh trái phép về từ Campuchia tử vong sau khi điều trị tại bệnh viện. Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 3/8, ông Trần Văn V. (SN 1956, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) cùng vợ và cháu vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua đường mòn, lối mở xã Khánh An (huyện An Phú, An Giang).

Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân ông V. chết là do choáng nhiễm trùng, lao phổi bội nhiễm, suy kiệt nặng... Thời điểm này, ông V. đang trong tình trạng suy kiệt, không sốt, không ho, chỉ có ăn uống kém.

Chiều 6/8, ông V. mệt, được người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Nhật Tân định nhập viện, nhưng thấy trạng bệnh nhân nặng nên chuyển thẳng vào Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh điều trị. Đến 4h30 ngày 7/8, ông V. tử vong.

Sau khi nắm thông tin, Ban chỉ đạo huyện phòng chống dịch covid-19 yêu cầu xã cử lực lượng đến giám sát không để người đến thăm viếng và vận động gia đình chôn cất ngay trong ngày 8/8. Chính quyền xã cử đội mai táng đến tổ chức chôn cất ông theo quy định về phòng chống dịch.

Trao đổi trên Tuổi Trẻ, ông Phạm Thanh Tâm, giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh An Giang cho biết đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính đối với bà K.T.S, 55 tuổi và cháu T.T.T, 6 tuổi. Trước đó, ông V., bà S., và cháu T., từ Campuchia đã thuê xe về Việt Nam nhập cảnh trái phép qua xã Khánh An với số tiền 700.000 đồng.

Nguyên nhân ông V. tử vong được xác định không liên quan đến Covid-19, nhưng do bệnh nhân nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, huyện An Phú đã đưa đi cách ly tập trung 7 người gồm vợ, cháu của ông V. và những người tham gia tẩm liệm ông V. Riêng đối với bác sĩ, điều dưỡng có tiếp xúc gần với ông V., Sở Y tế đã cho cách ly tại nhà, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người này.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn