Người đàn ông nước ngoài nghi rơi tầng 7 chung cư Masteri An Phú ở Sài Gòn xuống đất tử vong

Ngày 2/4, Công an Thành phố Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông nước ngoài nghi rơi từ tầng 7 chung cư Masteri An Phú, phường An Phú xuống đất tử vong.

Theo đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, nhiều người nghe tiếng động lớn trên hành lang bên cạnh bồn hoa nên vội chạy đi kiểm tra.

Tại đây, họ phát hiện người đàn ông người nước ngoài nằm bất động dưới đất. Qua kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã tử vong nên người dân hô hoán, báo công an.

"Người đàn ông này rơi từ lầu 7 xuống đất", một cư dân tại đây kể lại.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức có mặt sau đó phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Đến hơn 9h cùng ngày, thi thể người đàn ông ngoại quốc được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Minh Mẫn

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị