Người đàn ông nghi bị sát hại, đốt xác trong thùng phuy

Tối 22/2, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo UBND xã Lê Lợi (An Dương, Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đang làm thủ tục khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân người đàn ông chết cháy trong thùng phuy.

Theo vị lãnh đạo xã Lê Lợi, sự việc xảy ra vào chiều cùng ngày. Nạn nhân được xác định có vết chém ở cổ.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. (Ảnh: FB AL24h)

Cũng trong tối 22/2, trả lời PV VTC News, ông Lê Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho hay, hiện chính quyền huyện An Dương đã nắm thông tin vụ việc.

Thông tin ban đầu, người dân xã Lê Lợi phát hiện xác người đàn ông bị đốt trong thùng phuy ở khu vườn, nghi bị sát hại.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Lê Lợi có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện An Dương để điều tra, đồng thời xác định danh tính nạn nhân.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ điều tra làm rõ vụ việc.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Tác giả: MINH KHANG - NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News