Người đàn ông để móng tay hơn 40 năm, đi làm căn cước công dân mất gần 30 phút không lấy được dấu vân tay

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền hình ảnh câu chuyện về một người đàn ông có bộ móng tay dài loằng ngoằng đứng lấy dấu vân tay làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gặp nhiều khó khăn.

Do móng tay quá dài và cong nên cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc lấy dấu vân tay làm căn cước công dân cho ông Huyền.

Theo hình ảnh chia sẻ, người đàn ông có bộ móng tay rất dài, cong thành nhiều vòng, bị nhiều chất bẩn như sơn, xi măng bám vào. Vì bộ móng quá dài khiến chiến sĩ công an rất khó khăn trong việc lấy vân tay cho người này.

Người đàng ông đã mất gần 30 phút nhưng vẫn chưa thể hoàn thành, trong khi những người khác chỉ mất khoảng 2 phút là lấy xong dấu vân tay. Qua tìm hiểu được biết, người đàn ông có bộ móng tay dài trên là ông Lưu Công Huyền (SN 1958, ở xã Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định).

Sáng 6/4, chia sẻ với chúng tôi, ông Huyền xác nhận mình chính là người có bộ móng tay dài đi làm căn cước công dân được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Ông Huyền cho biết, bộ móng tay của ông đã giữ nguyên không cắt bỏ được hơn 40 năm nay. Cách đây khoảng 4 năm, qua đo bằng thước dây thì móng tay dài nhất của ông Huyền là 86cm còn ngón ngắn là gần 30cm.

Theo ông Huyền, cách đây hơn 40 năm, qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông thấy người Việt Nam làm được nhiều thứ to, đẹp nên ông quyết định làm một điều gì đó thật đặc biệt. Do ngày đó điều kiện kinh tế không cho phép nên ông quyết định làm điều đặc biệt là nuôi móng tay.

Dù có móng tay dài nhưng ông Huyền vẫn thường đắp, vẽ rồng phượng, tranh 3D tại các công trình xây dựng. (Ảnh: Hưng Tiến).

Nuôi bộ móng tay hơn 40 năm như hiện tại, ông Huyền đã gặp phải rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt. Các sinh hoạt hàng ngày, tắm rửa phải nhờ vợ giúp. Ban đêm đi ngủ phải đặt móng tay lên chiếc gối nếu không khi va chạm sẽ bị gãy. Khi ra khỏi nhà ông cũng không dám đến chỗ đông người vì sợ va vào sẽ bị gãy.

Ông cho biết, ông làm nghề thợ xây, mặc dù bộ móng tay dài vướng víu nhưng ông vẫn làm thành thạo, giỏi việc vẽ rồng, phượng tại các công trình xây dựng nhà thờ họ, nhà thờ tổ, bia mộ.

Ngoài ra, ông còn có biệt tài vẽ hoa lá, tranh rồng phượng, tranh 3D, long ly quy phụng, sơn thuỷ hữu tình, mã đáo thành công... tại các công trình xây dựng nhà ở có quy mô lớn, gia chủ thích trong nhà có những bức hoạ đẹp, chân thật.

Về bộ móng tay cáu bẩn, ông cho biết do đặc thù công việc là thợ xây, vẽ tiếp xúc với nhiều loại sơn, xi măng nên móng tay bị dính những chất bẩn này, nhưng ông không dám vệ sinh chúng.

"Nếu thấy móng tay bẩn mà nhúng vào nước để vệ sinh thì sẽ gãy, hỏng móng ngay. Bộ móng của tôi giờ mà vào nước sẽ mủn như mỳ tôm, hỏng ngay lập tức. Mỗi lần tắm rửa, tôi đều có vợ giúp để tránh móng tay không bị chạm vào nước...", ông Huyền chia sẻ.

Về việc làm thẻ căn cước công dân, vào ngày 4/4 ông đến trụ sở UBND xã Giao Yến (huyện Giao Thủy) để làm CCCD. Tại đây, ông Huyền được cán bộ công an cho vào lấy dấu vân tay nhưng do móng tay của ông quá dài, cong nên việc này không thực hiện được. Sau đó, cán bộ công an bảo ông về dùng tạm thẻ căn cước cũ, việc làm thẻ mới sẽ vào thời điểm thích hợp.

"Giờ tôi mong muốn cán bộ công an tạo điều kiện cho tôi có thể lấy dấu vân tay của 2 ngón trỏ hoặc ngón cái để làm căn cước công dân mới. Nếu giờ mà lấy dấu vân tay cả 10 ngón thì rất có thể bộ móng tay sẽ bị gãy vì có nhiều ngón móng rất dài, cong. Giờ mà gãy móng tay khéo tôi bị ốm nặng mất...", ông Huyền nói.

Theo lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết, việc lấy mẫu vân tay cho ông Lưu Công Huyền mất 25 phút mà vẫn chưa thể thực hiện được.

Vị lãnh đạo cho biết, nếu ông Huyền cắt móng tay thì làm rất nhanh, còn để dài như vậy thì sẽ rất khó, đơn vị sẽ nghiên cứu việc cấp căn cước công dân cho ông này trong thời gian tới.

Tác giả: Long Quyền

Nguồn tin: saostar.vn