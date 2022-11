Người đàn ông đánh đập dã man phụ nữ từng bị kỷ luật ra khỏi ngành

Như Tiền Phong thông tin, lúc 18h ngày 9/11, ông Xuân cùng chị N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) đến nhà khách T.N (phường 5, TP. Cà Mau) thuê phòng và được nhân viên bố trí nghỉ ở tầng 3. Đến khoảng 8h ngày 10/11, nhân viên dọn phòng nghe tiếng cự cãi ở phòng 301. Khi lại gần, nhân viên thấy chị T. từ trong phòng bò ra, trên người có nhiều vết thương, ông Xuân trên tay cầm cây gỗ (chân ghế). Hoảng sợ, nhân viên dọn phòng bỏ chạy xuống tầng trệt tri hô. Trong lúc đánh chị T., ông Xuân có gọi điện cho con trai của mình để thông báo vụ việc. Con trai ông Xuân cùng người bạn của ông đến hiện trường can ngăn. Sau đó, chị T. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị T. tử vong tại bệnh viện. Hình ảnh camera an ninh cũng cho thấy, người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân và đầu chị T. Vụ việc xảy ra ngay lối đi của khách sạn. Sau một lúc đánh liên tục, người đàn ông ngồi nghỉ, rồi ngồi dậy đánh tiếp. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, chị T bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng. Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Người nhà chị T. cho hay thêm, chồng chị T. bị bệnh mất 9 năm trước, để lại cho chị hai người con 15 tuổi và 12 tuổi; ông Xuân ly thân vợ. Ông Xuân và chị T. quen nhau được khoảng 2 năm nay. Ông Xuân thường xuyên lui tới gia đình chị T. chơi.