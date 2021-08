Người đàn ông chửi bới, cắn cán bộ ở chốt kiểm soát dịch COVID-19

Ngày 19/8, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang phối hợp với Công an phường Bình Hiên điều tra, xử lý trường hợp người đàn ông thông chốt kiểm soát, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Khoảng 20h ngày 18/8, anh Võ Duy Linh làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại kiệt 338 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu thì phát hiện Huỳnh Duy Phương (33 tuổi, trú Hoàng Diệu) chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang định vượt chốt nên ngăn chặn.

Phương lớn tiếng chửi bới, đe dọa anh Linh rồi phóng xe máy vượt chốt. Anh Linh dùng xe máy truy đuổi vào trong trong kiệt thì bị Phương tấn công.

Huỳnh Duy Phương bị khống chế vì có hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Lập tức, lực lượng chức năng có mặt, khống chế Phương. Quá trình khống chế, Phương tiếp tục chửi bới, chống trả lực lượng thực thi công vụ và cắn vào tay anh Linh gây thương tích.

Trước đó, liên quan hành vi chống người thi hành công vụ, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng đang điều tra, xử lý đối với Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Trước đó, 8h20 ngày 16/8, tại 840 Ngô Quyền (phường An Hải Bắc), tổ tuần tra Công an quận Sơn Trà phát hiện Hải ngồi trên vỉa hè, không đeo khẩu trang nên nhắc nhở. Tuy nhiên, Hải không chấp hành, có những lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Không dừng lại đó, khi công an yêu cầu đeo khẩu trang và vào nhà, chấp hành quy định phòng chống dịch thì Hải bất ngờ vác ghế lao vào tấn công lực lượng thi hành công vụ.

Lập tức, lực lượng công an khống chế Hải, đưa về cơ quan Công an phướng An Hải Bắc làm việc. Tại đây, Hải khai nhận từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tác giả: XUÂN TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC News