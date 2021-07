Người đàn ông cắt trộm cáp điện bị điện giật tử vong

Ngày 10-7, Công an huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đang điều tra về nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện cạnh chân cột trạm biến áp 400 kVA - 22/0,4 kV ở huyện này.

Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới trạm biến áp - Ảnh: Điện lực Bắc Ninh

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-7, Điện lực Quế Võ nhận được tin báo của nhân dân về vụ tai nạn điện xảy ra tại khu vực trạm biến áp 400 kVA - 22/0,4 kV Vũ Dương 2 lộ 477-E27.17. Sau đó, Điện lực đã cử người xuống hiện trường và phát hiện 1 người chết nằm sấp trên nền đất cạnh chân cột trạm biến áp 400 kVA - 22/0,4 kV Vũ Dương 2.

Theo nguồn tin ban đầu, người đàn ông mặc quần áo công nhân ngành điện trèo vào trạm biến áp Vũ Dương 2 với ý định thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện. Sau đó, người đàn ông đã bị điện 22 kV phóng ngã xuống đất từ độ cao khoảng 4 m, tử vong.

Tại hiện trường còn 1 kìm cộng lực để trên mặt Máy biến áp, một sợi cáp nối đất chống sét van 24 kV đã bị cắt dời.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Quế Võ và chính quyền địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn. Sơ bộ nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên là do nạn nhân trong quá trình thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện đã vi phạm khoảng an toàn với lưới điện và bị điện 22 kV phóng ngã xuống đất gây tử vong. Nạn nhân là V.V.L. (SN 1978, trú tại huyện Quế Võ).

Qua sự việc trên Công ty Điện lực Bắc Ninh cũng khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn, tránh xa các khu vực nguy hiểm liên quan đến điện. Đặc biệt khi phát hiện trường hợp cột điện ngã đổ, dây điện đứt rơi xuống đường, ruộng, ao hồ,... người dân nên tránh xa, báo cho mọi người xung quanh biết và lập rào chắn có cảnh báo nguy hiểm.

