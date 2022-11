Người đàn ông 56 tuổi ở Củ Chi tử vong sau cuộc nhậu

Ngày 21-11, Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi điều tra nguyên nhân khiến ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20-11, ông Dũng đến nhà ông N.V.X và nhậu cùng N.V.L (SN 1989). Trong lúc nhậu, ông Dũng và L. đánh nhau khiến ông Dũng bị thương.

Sau đó, L. rời đi còn ông Dũng được đưa vào chòi ngủ. Ông X. đắp mền cho ông Dũng rồi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, ông X. phát hiện ông Dũng tử vong nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã phối hợp với VKSND TP HCM, Công an TP HCM và các phòng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao động