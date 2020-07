Người đàn bà đơn thân “hợp tác” với cựu thiếu tá buôn “hàng trắng”

Biến phòng trọ thành nơi giao dịch ma túy

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 15 bị cáo trong đường dây buôn ma túy xuyên Việt. Cầm đầu đường dây này là Cao Xuân Thủy (SN 1990, trú huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Trợ thủ đắc lực cho Thủy có Võ Văn Quý (SN 1978, quê Nghệ An), cựu thiếu tá công an công tác tại một đơn vị cấp phòng của công an TP Hồ Chí Minh. Và mắt xích quan trọng không kém là Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, quê Cà Mau, trọ tại TP.HCM) là bị cáo nữ duy nhất được đưa ra xét xử trong đường dây này.

Nguyễn Hằng Ni chỉ học hết lớp 5 rồi nghỉ ở nhà. Sau đó, Ni rời vùng đất U Minh lên TP HCM lập nghiệp, sinh sống. Quá trình sinh sống nơi thành phố tấp nập, Ni quyết định làm mẹ đơn thân. Năm 2017, Ni thuê trọ ở quận 7 (TP.HCM) và biến phòng trọ thành nơi giao dịch mua bán ma túy với Tống Kim Sơn (quê Nghệ An) và Võ Văn Quý.

Cuối năm 2017, Sơn bay từ TP.HCM ra TP Vinh đặt mua ma túy với một số đối tượng. Sau khi mua được ma túy, Sơn mang 0,5 kg ma túy đá (methamphetamin) đến nhà trọ bán cho Ni với giá 175 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Hằng Ni tại phiên xử.

Sau khi bị bắt, Ni khai mua giúp số ma túy trên cho Vũ Duy Vinh (bạn trai Ni) nhưng không được hưởng đồng tiền nào. Sau này, Ni lại thay đổi lời khai, không công nhận mua 0,5 kg ma túy của Sơn. Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng căn cứ lời khai giai đoạn đầu của Ni và lời khai của Sơn, có căn cứ kết luận Nguyễn Hằng Ni đã thực hiện việc mua bán trái phép 0,5 kg ma túy.

Ngoài ra, trước tết âm lịch 2018, Quý biết Sơn sẽ về quê Nghệ An ăn tết nên gọi điện thoại cho Cao Xuân Thủy hẹn gặp nhau để cùng Sơn mua bán ma túy. Đến đầu tháng 3/2018, Thủy mua của hai người quốc tịch Lào 4 kg ma túy đá, giấu trong thùng carton, bỏ vào thùng hoa quả rồi gửi xe khách vào TP.HCM cho Quý và Sơn. Sau khi nhận được số ma túy trên Quý, Sơn mang 0,5 kg ma túy đá đến nhà trọ bán cho Ni. Tại đây, Quý, Sơn còn gặp một thanh niên. Cả bốn người lấy một ít ma túy ra thử rồi Ni và người thanh niên gom đủ 175 triệu đồng đưa cho Sơn.

Sơn còn khai sau đó tiếp tục mang 1 kg ma túy đá đến nhà trọ của Ni rồi cùng Ni đi giao cho khách hàng của Ni tại khách sạn ở quận 7. Tuy nhiên, do chỉ có lời khai của Sơn còn Ni không nhận nên không đủ căn cứ để kết luận Ni mua bán 1 kg ma túy này.

Tháng 3/2018, Sơn tiếp tục đặt Thủy 5 kg ma túy đá với giá 330 triệu đồng. Sau khi nhận hàng Sơn, Quý mang 0,5 kg ma túy đến nhà trọ cho Ni. Cả hai gặp Ni cùng thanh niên lần trước đã mua ma túy. Sau khi thử ma túy, Ni và thanh niên này hùn tiền trả cho Sơn, Quý.

Cơ quan điều tra kết luận, Nguyễn Hằng Ni đã có hành vi mua bán trái phép 1.500 g methamphetamin, hưởng lợi bất chính 10 triệu đồng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.

Cựu thiếu tá công an lĩnh án tử

Cũng như bị cáo Ni, trước bục khai báo, bị cáo Võ Văn Quý thành khẩn thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Quý khai do quen biết một số anh em xã hội nên có sử dụng ma túy. Sau đó, bị cáo đã tham gia đường dây này dù biết vi phạm pháp luật. Về số tiền được hưởng trong các phi vụ làm ăn này, Võ Văn Quý khai: Tài sản của bị cáo hiện không có gì, ngay cả xe máy. Còn ngôi nhà của bị cáo đang ở là của bố mẹ để lại. Bị cáo tham gia mấy lần buôn ma túy nhưng số tiền được nhận chỉ mấy chục triệu thôi, và bị cáo đã tiêu hết.

Bị cáo Võ Văn Quý (áo đỏ) lĩnh án tử hình.

Trong lời nói sau cùng, cựu thiếu tá công an gửi lời xin lỗi tới người thân, gia đình, bạn bè, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp cùng các đồng nghiệp.

Bị cáo Võ Văn Quý mong muốn được pháp luật khoan hồng để có cơ hội sống. Cũng tại tòa, cựu thiếu tá công an đã có những lời nhắn nhủ cuối đối với những ai đã và đang nung nấu ý định buôn bán ma túy hãy dừng lại ngay. “Buôn bán ma túy sẽ phải trả cái giá rất đắt”, Võ Văn Quý trình bày trước tòa.

HĐXX nhận định, hành vi buôn ma túy của Nguyễn Hằng Ni là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên việc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo là nữ giới, đang nuôi con nhỏ nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Riêng đối với hành vi mua bán gần 22 kg ma túy của bị cáo Quý, tòa nhận định đây là số ma túy đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Võ Văn Quý tử hình.

Các bị cáo tại tòa.

4 bị cáo khác cũng nhận án tử gồm: Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn, Dương Thế Anh và Dương Hồng Nhật. Hai bị cáo người Lào là Và Nhia Lỳ và Cú Vư lĩnh án chung thân, cộng với bản án tử hình của vụ án khác, buộc 2 bị cáo phải lĩnh mức hình phạt chung là tử hình.

Các bị cáo: Đào Duy Thương, Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Như Hải, Huỳnh Lê Khanh, Nguyễn Chí Cường, Châu Thông Cường lĩnh án chung thân. Riêng hai bị cáo Nguyễn Hằng Ni, Thái Vĩ Dân lĩnh 20 năm tù.

Tòa cũng phạt các bị cáo Quý, Sơn, Thủy mỗi bị cáo 30 triệu đồng; các bị cáo Anh, Nhật, Khanh, Thông Cường, Chí Cường mỗi người 10 triệu đồng, tịch thu 2,6 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán ma túy của các bị cáo nêu trên.

