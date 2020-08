Ngôi nhà kỳ lạ nằm dưới khối đá nặng 850 tấn giữa sa mạc

Vào đầu tháng 8, truyền thông Mexico đưa tin về một ngôi nhà đặc biệt bên dưới tảng đá, hiện đang trở thành một địa điểm tham quan hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Căn nhà nằm dưới khối đá nặng 850 tấn. Ảnh: Twitter.

Vài năm trước, ông Don Benito Hernández, 70 tuổi, người Mexico đã quyết định xây nhà nằm dưới tảng đá nặng 850 tấn.

Benito nói: “Tôi luôn mơ ước rằng mình có thể sở hữu được một ngôi nhà bằng đá. Để thực hiện giấc mơ này, năm 2018, tôi bắt đầu xây dựng một ngôi nhà dưới tảng đá nằm trong Khu bảo tồn thực vật Ocan Waves ở sa mạc Coahuila. Khối đá bên trên ngôi nhà có trọng lượng 850 tấn, cao 15 mét. Ở giữa sa mạc mênh mông này, chỉ có một tảng đá trơ trọi cùng túp lều này nương tựa vào nhau”.

Chủ nhân của ngôi nhà này tên là Benito Hernández (70 tuổi), người Mexico. Ông đã có một số cuộc trò chuyện với báo chí để giải đáp những thắc mắc từ mọi người. Ảnh: Newsdaily.

Chào đón mọi du khách đến từ trong và ngoài nước, ông Hernández cho biết rất thích khi căn nhà của mình đã trở thành một điểm du lịch. Ông tin rằng, sự hấp dẫn của nơi này ở chỗ do nằm tại khu vực sa mạc xa xôi và an toàn hơn so với những thành phố lớn.

"Ở đây chúng tôi chẳng có virus corona, không có bệnh tật và gì cả", ông Hernández nói.

Do cấu trúc độc đáo của ngôi nhà đá, cũng vị trí đặc biệt giữa sa mạc hoang sơ đã khiến cho du khách rất tò mò và tìm đến nơi này chiêm ngưỡng. Ảnh: Newsdaily.

Hernández được hàng xóm gọi vui với cái tên "người đàn ông của những hang động". Ông bắt đầu xây một ngôi nhà mộc mạc cách đây nhiều thập kỷ ở San Miguel, nơi cách Piedras Negras 400 km. Nhưng ông thú thực khi bắt gặp tảng đá khổng lồ năm lên 8 tuổi đã thích nó và có suy nghĩ sẽ quay lại để dựng nhà.

Sau khi ngôi nhà đá trở nên nổi tiếng, một người mua muốn mua bất động sản của Benito nhưng ông cho biết: “Có người đề xuất mức giá 105 tỷ đồng nhưng tôi từ chối. Tôi có 7 người con và nhiều cháu nội. Bây giờ tôi đã nghỉ hưu, nhưng ngành du lịch cho phép tôi có thể tiếp tục nuôi sống gia đình. Vì vậy, tôi không bao giờ muốn bán nơi này”.

Ngay cả khi dịch Covid-19 xảy ra, cũng vẫn có du khách tìm đến đây. Ảnh: Newsdaily.

"Mái nhà" độc đáo đã giúp ngôi nhà chống lại được thời tiết khắc nghiệt. Ông Hernández cho biết nhiệt độ bên ngoài có thể xuống tới -7 độ C hoặc nóng tới 47 độ, nhưng trong nhà vẫn rất dễ chịu. Chính quyền địa phương cũng dựng các biển báo bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha bên đường cao tốc để chào mừng mọi người đến với ngôi nhà đặc biệt này.