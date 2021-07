Ngọc Trinh diện bikini, khoe vóc dáng gợi cảm khi đến ở biệt thự mới

Để chào đón sự xuất hiện của "nữ hoàng nội y" trong căn biệt thự này, Vũ Khắc Tiệp đã thiết kế riêng một căn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi, có nội thất ngập tràn màu hồng mà cô yêu thích.

Được biết, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh ở cùng tầng với nhau, bên cạnh còn có một phòng làm việc. Căn biệt thự cũng chính là trụ sở công ty do Ngọc Trinh và Khắc Tiệp đồng sáng lập.

Tối qua (4/7) Vũ Khắc Tiệp đăng tải trên mạng xã hội một đoạn clip Ngọc Trinh đang hớt hải chạy trong căn biệt thự với bộ bikini màu hồng, chân đi giày cao gót. Cùng với đó, "ông trùm chân dài" viết: "Đi bơi thôi em ơi, muộn rồi".

Bên cạnh một số bình luận khen ngợi vóc dáng gợi cảm của Ngọc Trinh, là một số ý kiến thắc mắc về việc cô đi giày cao gót, chạy nhanh ra hồ bơi.

"Đi bơi mà đeo giày cao gót chi vậy, bơi ở nhà cứ đi trình diễn đâu nhìn kì cục vậy", "Nhìn bả chạy mà chỉ sợ bả ngã, bơi thôi mà vất vả quá", "Làm tóc làm tai, make up kĩ càng, mang cao gót ra bể bơi chụp mấy cái ảnh chứ bơi gì"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Ngọc Trinh diện nội y, chạy trong căn biệt thự mới của Vũ Khắc Tiệp

