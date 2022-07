Ngọc Trinh đang đánh mất thế mạnh của mình

Sở hữu đường cong nóng bỏng, Ngọc Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng nội y" của làng giải trí Việt. Trên các nền tảng mạng xã hội, chân dài xứ Trà thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe body táo bạo. Chăm sóc vẻ ngoài kỹ càng, ấy vậy mà mới đây, Ngọc Trinh khiến người hâm mộ lo lắng tột độ khi để lộ vấn đề về sức khỏe.

Cụ thể, theo một người em thân thiết của “ nữ hoàng nội y” chia sẻ, do phải quay phim dưới trời mưa trong thời gian dài, phần da quanh bụng của Ngọc Trinh đã không may bị viêm, nổi mẩn đỏ.

Bên dưới bài đăng về tình trạng sức khỏe của Ngọc Trinh, đông đảo người hâm mộ đã để lại bình luận quan tâm hỏi han, ân cần dặn dò, cầu chúc thần tượng chóng khỏi. Tuy nhiên bên cạnh đó, không ít netizen cũng tỏ ý e ngại, lo lắng nếu tình trạng da này trở nặng và để lại sẹo sẽ khiến người đẹp 8x gặp nguy cơ mất danh hiệu “nữ hoàng nội y” - “thương hiệu” gắn liền với tên tuổi của Ngọc Trinh suốt nhiều năm nay.

Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin cho biết, vết thương của Ngọc Trinh đã xuất hiện từ 10 ngày trước và đang dần bình phục. Được biết, thời gian gần đây, Ngọc Trinh đã quay trở lại lĩnh vực diễn xuất với bộ phim “Chị chị em em 2″.

“Chị chị em em 2: Đệ nhứt mỹ nữ” là phần 2 trong số ba phần của thương hiệu điện ảnh Chị chị em em do nhà sản xuất Will Vũ thực hiện. Mỗi phần phim do một đạo diễn chỉ đạo với thể loại, nội dung độc lập. Phần 2 do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng “cầm trịch”. Ngọc Trinh và Minh Hằng đảm nhận diễn chính. Ngoài ra, Chị chị em em 2″ còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Kim Phương, Lê Giang, Kim Thư, Ngọc Nga, Cao Thiên Trang…

Tác giả: Thúy An

Nguồn tin: dulich.petrotimes.vn