Nghẹn lòng chuyến xe 'đặc biệt' đưa 5 lao động quay ngược về vùng dịch

Ốc Văn Ngọc với nỗi lo toan đường về quê nhà sau khi bị tạm giữ do vi phạm quy định phòng chống dịch. Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Ngày 16.8 thông tin từ Hội sông Lam tại Đà Nẵng cho biết, 5 lao động quê ở tỉnh Nghệ An đã buộc phải quay lại TP.Đà Nẵng sau khi đi từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trái phép. Họ được hội đón về, bố trí nơi ăn chốn ở tại TP.Đà Nẵng để chờ điều kiện cho phép sẽ trở về quê hương.

5 lao động Nghệ An bị tạm giữ tại Lăng Cô do vi phạm quy định phòng chống dịch. Ảnh: ĐÌNH TOÀN

5 lao động nói trên tuổi đời từ 17 đến 25, trong đó 1 người ở huyện Nghĩa Đàn và 4 người là đồng bào Khơ Mú ở xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn - một vùng đất rất khó khăn nằm phía Tây tỉnh Nghệ An. Họ đến Đà Nẵng cách nay vài tháng, thuê trọ tại quận Ngũ Hành Sơn để đổ bê tông, làm xây dựng thuê. Khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, họ mất việc, thiếu ăn thiếu mặc vì tiền tiêu cạn kiệt nên cả nhóm quyết định rời Đà Nẵng sau 14 ngày cầm cự.

“Tụi mình đi từ quận Ngũ Hành Sơn, khu đô thị FPT của Đà Nẵng. Đầu tiên là đi theo quốc lộ 1, đi gần nửa đường thì không leo lên được nữa, cũng không có sức để mà leo nữa. Bọn mình hỏi đường không ai chỉ, sau đó vào mạng để kiếm bản đồ để đi theo. Đi từ chân núi lên đến gần đỉnh núi rồi mới bắt bằng đường nhỏ xuống ven biển bên đường tàu, rồi cứ đi lên đi xuống không biết đường nào mà đi, bờ bụi bờ rậm gì cũng đi ra đi vào. Có đường nào đi lọt là bọn mình đi hết… Sau đó đi tới được chỗ kia là bị bắt ban đêm, lúc ấy là 8-9 giờ,” Ốc Văn Ngọc (22 tuổi, một trong 5 người) kể lại.

Cán bộ công an mua bánh mì và nước đóng chai cho 5 lao động Nghệ An trên đường quay về Đà Nẵng. Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Nhà Ngọc đông anh em, ở tận bản Sao Va, xã Bảo Thắng, H.Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trước khi quyết định rời Đà Nẵng, Ngọc có gọi điện về gia đình nhưng mọi người khuyên cố gắng ở lại cách ly chờ khi hết dịch và được công nhận không có bệnh thì về.

Thế nhưng tình cảnh khốn khó, lại thiếu thông tin giúp đỡ từ các hội nhóm đồng hương, nên nhóm Ngọc rủ thêm anh Bùi Văn Cường (24 tuổi), lao động thuê ở cùng khu vực trọ rời khỏi Đà Nẵng với suy nghĩ là đến Huế để… xin việc làm để có tiền về quê. Khi bị tạm giữ cả nhóm mới biết là việc đi từ vùng dịch đến địa phận Thừa Thiên - Huế ở thời điểm này đã không được chấp thuận, huống gì là chuyện đi làm.

Tiếp tế, động viên những hoàn cảnh éo le. Ảnh: ĐÌNH TOÀN

“Mấy anh em tiền ăn uống không có, không biết tính thế nào... Con tôi thì vợ bỏ đi rồi… tôi phải nuôi 3 đứa con, mình đi cách ly để còn về nhà nuôi con. Tôi cũng mong muốn chính quyền giúp để sớm được về nhà, cách ly để nuôi con thôi. Bây giờ mà quay lại Đà Nẵng thì tụi mình không biết ăn ở nơi đâu?”, Bùi Văn Cường bùi ngùi.

Vị trí trả 5 lao động Nghệ An là gần chân đèo Hải Vân phía Đà Nẵng. Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Do có quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch, nhất là không tiếp nhận người ngoại tỉnh đi cách ly, sáng 15.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo buộc 5 lao động này phải quay về Đà Nẵng. Để hỗ trợ những lao động này, một chiếc ô tô công vụ 29 chỗ được điều động đưa 5 lao động này quay lại Đà Nẵng.

Những bước chân quay về Đà Nẵng...Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Gần trưa 15.8, những thanh niên này đã được trả về địa phận Đà Nẵng trong hoàn cảnh éo le, chả ai mong muốn, ngay cả với những người thực thi công vụ. Họ biết phía sau những lao động này là cả một gia đình, là bố mẹ già, là những đứa con thơ đang nhờ ông bà chăm nom như trường hợp ông bố trẻ Bùi Văn Cường. Nhưng theo quy định phòng chống dịch... thì không thể làm khác.

