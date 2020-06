Nghệ An: Xe máy bốc cháy trước cây xăng

Your browser does not support the video tag.

Nhân viên cây xăng giải cứu vụ cháy xe.

Vào khoảng 15h chiều nay (24/6), người phụ nữ điều khiển chiếc xe máy hiệu Nouvo LX lưu thông trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, TP Vinh (Nghệ An) thì bất ngờ phát hiện cháy và dừng ngay trước cây xăng Đông Vĩnh. Người phụ nữ xuống xe hô hoán mọi người đến ứng cứu.

Thấy vậy, người đi đường chạy vào nhà dân gần đó múc nước để dập ngọn lửa nhưng bất thành. Cùng lúc đó, nhân viên cây xăng Đông Vĩnh đã kịp thời mang hai bình chữa cháy mini từ cây xăng đến để dập lửa.

Phải mất hơn 10 phút, ngọn lửa được khống chế. May mắn toàn bộ đồ đạc và điện thoại, nhiều giấy tờ trong cốp xe không bị cháy. Chiếc xe hư hỏng nhẹ.

Nhân viên cây xăng mang bình chữa cháy dập lửa kịp thời.

Sau hơn 10 phút chiếc xe được dập nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí