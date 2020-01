Nghệ An: Truy tìm 2 "cẩu tặc" đánh gãy mũi trưởng công an xã

Trả lời báo Giao thông sáng 10/1, Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan CSĐT đang truy tìm 2 đối tượng trộm chó hành hung trưởng công an xã Nghi Thịnh.

Ông Năm bị đánh gãy mũi,. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 2/1, ông Nguyễn Văn Năm (SN 1967, trưởng công an xã Nghi Thịnh) phát hiện 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy mang theo súng bắn điện (dùng để câu chó) đi qua nên lấy xe máy đi theo.

Biết bị theo dõi, 2 thanh niên trên đã quay lại và dùng chai thủy tinh ném thẳng vào mặt ông Năm khiến nạn nhân bị gãy mũi phải khâu 17 mũi.

Đến tối ngày 3/1, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Đình Quang (29 tuổi), Nguyễn Quang Trung (30 tuổi, trú ở xã Nghi Xuân) khi chúng đang tiêu thụ chó do trộm được. Phát hiện bị công an bao vây, 2 đối tượng đã lấy đao, kiếm chống trả khiến 1 chiến sỹ gãy ngón tay út và xương bàn tay phải.

2 đối tượng đã bị khống chế sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 con chó các loại, có khối lượng 120kg; 3 chiếc xe máy; 3 thanh đao; 1 súng bắn điện; 1 súng bắn bi; 1 nộ cao su; 3 chiếc điện thoại di động; 2,35 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ 2 đối tượng trộm chó vừa bị bắt giữ có phải là người đã đánh khiến ông Năm bị thương hay không.

