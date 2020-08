Nghệ An: Triệt phá thành công chuyên án 720M thu giữ gần 3.000 viên ma túy tổng hợp

Tang vật thu giữ trong Chuyên án 720M.

Thời gian gần đây, qua các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Quỳ Hợp phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đi qua địa bàn, các đối tượng này hoạt động với thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi tuyến đường di chuyển, đặc biệt lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, khi phát hiện có động tĩnh, các đối tượng lẩn trốn vào rừng núi, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo với lãnh đạo công an tỉnh và Phòng PC04 để xác lập chuyên án mang bí số 720M để đấu tranh, triệt xóa đường dây tội phạm này.

Tang vật thu giữ trong Chuyên án 720M.

Sau một quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ công an Quỳ Hợp đã quyết định đánh án: Vào lúc 16g 30 phút, ngày 13/7/2020 các tổ trinh sát của Ban chuyên án 720M đã phục sẵn tại địa bàn xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp), bắt quả tang khi đối tượng Trần Anh Lập (SN 1986) trú tại xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái (Tân Kỳ) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, tang vật thu giữ gần 3.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 xe ôtô và 1,3 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra công an huyện đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Cao Tiến Thuận (SN 1968), trú tại xóm 10 xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ), thu giữ 2 điện thoại di động. Đây chính là đối tượng bán ma túy cho Lập.

Hiện Cơ quan điều tra công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp với Phòng PC04-Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Tác giả: Phan Giang

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An