Nghệ An: Trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường, doanh nghiệp bị phạt 320 triệu đồng

Cụ thể, ngày 7/9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3014/QĐ - UBND, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đại Thành Lộc (đóng trên địa bàn xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn) vì gây ô nhiễm nước mặt vượt quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện không đúng nội dung báo cáo tác động môi trường. Tổng số tiền phạt cho các hành vi vi phạm này là 320 triệu đồng.

Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Nghệ An

Trước đó, vào sáng 9/8, hàng trăm hộ dân đã đã kéo lên trước trại chăn nuôi lợn giống siêu nạc Nam Hưng (thuộc Công ty TNHH Đại Thành Lộc, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn) để phản đối việc xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn đã làm việc với chủ đầu tư và cơ quan chức năng để tìm giải pháp khắc phục. Tiếp đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành họp với các bên liên quan để đưa ra các yêu cầu xử lý môi trường đối với trang trại chăn nuôi lợn này.

Cổng vào trang trại nuôi lợn của Công ty TNHH Đại Thành Lộc

Ngày 19/8, Sở TN&MT Nghệ An đã công bố mẫu phân tích nước thải tại trang trại lợn của Công ty TNHH Đại Thành Lộc, hồ nước thủy lợi Tràng Đen, nước ngầm (nước giếng một số hộ dân)… Kết quả cho thấy, Công ty TNHH Đại Thành Lộc đã gây ô nhiễm trong khu vực ranh giới của trại, và để lợn chết tiêu hủy không đúng quy định. Vì vậy, Sở TN&MT Nghệ An đã lập biên bản và đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này.

Được biết, trại lợn giống Công ty TNHH Đại Thành Lộc đi vào hoạt động từ năm 2010, quy mô 2.000 lợn nái, hiện có khoảng 1.600 con.

