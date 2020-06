Nghệ An: Tốc độ đạt tăng trưởng 2,69 % trong 6 tháng đầu năm 2020

Các đồng chí: Thái Thanh Quý – Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thưTrung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Tỉnh Nghệ An đã tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch, thành lập các Đội phản ứng nhanh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị và kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát, điều trị dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo tại cuộc họp.

Do bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch Covid-19 nên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 2,69 %, nhưng đây là mức tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước và nhiều tỉnh, thành khác. Điểm sáng của kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm chính là nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, thủy sản 6 tháng ước tăng 4,98 %. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề trọng tâm, phát sinh đối với các dự án hạ tầng trọng điểm ở khu công nghiệp VSIP, WHA, khu công nghệp Hoàng Mai I. Phân bổ kịp thời các nguồn vốn kế hoạch năm 2020 tới các chủ đầu tư để thực hiện các công trình trọng điểm, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng ước đạt 42,85% kế hoạch, cao hơn mức bình quân của cả nước.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại phiên họp đã có 17 ý kiến của các huyện, thành, thị xã kiến nghị, đề xuất một số vấn đề lên UBND tỉnh. Đó là cần giải ngân vốn dự án tái định cư xã Lượng Minh và đền bù hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt từ năm 2018 ở Tương Dương; Giải quyết đất đai cấp sai thẩm quyền ở xã Phúc Thành, hỗ trợ chống hạn, bảo vệ diện tích lúa hè thu ở Yên Thành. Tăng cường lực lượng y tế cơ sở; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ở TP Vinh; hỗ trợ quảng bá, kích cầu ngành du lịch; có chính sách hợp lý để xúc tiến đầu tư...

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cho rằng 6 tháng đầu năm rơi vào bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã làm thay đổi, đảo lộn, tác động sâu đến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tuy rất khó khăn, nhưng Nghệ An không lúng túng, vẫn bình tĩnh đưa ra các giải pháp, quyết sách xử lý đúng, sát với tình hình, tạo được tính đồng thuận của người dân trong công tác phòng chống dịch. Nghệ An là tỉnh khó khăn, nhưng vẫn chung tay, đóng góp hơn 70 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch, chỉ đứng sau TP.HCM và Hà Nội. Cùng với công tác phòng chống dịch covid-19, Nghệ An đang tập trung khôi phục lại kinh tế, với kết quả thu nhân sách 6 tháng đạt hơn 7000 tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch năm.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý 3 nhiệm vụ cần được tỉnh thực hiện trong 6 tháng cuối năm, đó là sẵn sàng ứng phó, phòng chống dịch covid-19 có thể xảy ra, khôi phục phát triển lại kinh tế và tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh. Để thực hiện được nhiệm vụ, cần có kế hoạch cụ thể, điều hành quyết liệt và nối lại hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chống thất thu, tăng cường thu hồi nợ đọng, nhất là nợ đọng về đất đai, khoáng sản. Rà soát, cắt giảm các khoản chi không cần thiết để đảm bảo lương, an sinh xã hội, chế độ chính sách cho người dân. Thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ; Tập trung cao nhất cho công tác giáo dục đào tạo, phòng chống thương tích, đuối nước trong trẻ em. Đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, an toàn xã hội, tăng cường giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân, không để các vấn đề phức tạp nảy sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và cụ thể hóa một số nhiệm vụ để thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Mặc dù khó khăn, nhưng UBND tỉnh không đề nghị điều chỉnh các chỉ tiêu mà quyết tâm cao nhất để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cùng nỗ lực để đạt được mục tiêu chung, trước mắt bám sát nội dung Dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh để xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2025. Thứ hai, thực hiện tốt công tác quy hoạch tỉnh cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Chủ tịch UBND yêu giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phụ trách tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thu hút đầu tư, đồng thời yêu cầu Chánh Vp UBND tỉnh khẩn trương đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động. Chủ tịch UBND tỉnh giao giao Sở KH&ĐT rà soát các cơ chế chính sách ưu đãi để có hướng điều chỉnh theo hướng hấp dẫn các nhà đầu tư. Quan điểm của UBND tỉnh trong thu hút đầu tư là tìm kiếm dự án động lực, nhưng phải tiếp cận ngay những dự án có thể triển khai ngay. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chủ động hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn về chính sách quản lý đất đai, chính sách quản lý khảng sản; tiến hành rà soát và điều chuyển nguồn lực thực hiện các dự án nếu không đạt mục tiêu giải ngân; chuẩn bị kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Văn hoá và Thể thao tham mưu tổ chức 990 năm Danh xưng Nghệ An kết hợp kỷ niệm 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh; Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện tốt Nghị quyết 42 của Chính phủ và tham mưu thực hiện tốt giải quyết việc làm cho lao động tự do trở về nước do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ngành y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.



Đối với công tác điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm để xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước vận hành phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ quan điểm: Những vấn đề trực tiếp liên quan đến vấn đề an toàn, đời sống của người dân phải được ưu tiên giải quyết sớm, dứt điểm. Các địa phương cũng cần phải chủ động phối hợp làm việc với các sở, ngành để thực hiện. Cũng trong phiên họp Thường kỳ tháng 6, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào một số Dự thảo Quyết định, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh và Đề án dạy ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Tác giả: Nguyễn Nam - Trường Ca

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An