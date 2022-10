Nghệ An tổ chức Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Hải Bình - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự Lễ hưởng ứng

Ngày Pháp luật đã trở thành một sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của toàn dân

Đ/c Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu

Phát biểu khai mạc Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, trong những năm qua, thấm nhuần tư tưởng thượng tôn pháp luật của Bác Hồ “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, trở thành ý thức, hành động của từng cá nhân trong xã hội. Ngày Pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của toàn dân, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội; đóng góp không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà. Ngày Pháp luật đang góp phần xây dựng hình ảnh một tỉnh Nghệ An đổi mới, hội nhập, năng động; kỷ cương, nhân văn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn tại sự kiện này, qua các phóng sự, tiểu phẩm, tọa đàm, đặc biệt qua các phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tại buổi lễ, sẽ có dịp nhìn nhận lại kết quả cũng như những hạn chế, tồn tại, khó khăn và từ đó cùng nhau xác định, cùng nhau quyết tâm tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và việc tổ chức Ngày Pháp luật nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh.

“Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tinh thần của Ngày Pháp luật ngày càng lan tỏa, nhu cầu về pháp luật trở nên nhu cầu tự thân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

Ngày mồng 9 tháng 11 hằng năm là lấy làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Sau 10 năm kể từ ngày công bố, Ngày Pháp luật Việt nam đã được các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An hưởng ứng tích cực, sâu rộng; các chuỗi hoạt động đã được tổ chức, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Lễ hưởng ứng, Ban Tổ chức đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác PBGDPL

Việc triển khai các nội dung “Ngày Pháp luật Việt Nam” tập trung khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và quản lý xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và mọi công dân nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, pháp luật, xây dựng trong mỗi người trách nhiệm bảo vệ pháp luật. Kết quả của công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; thiết thực với đời sống của nhân dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, từ đó phát hiện những điển hình tiên tiến nhân rộng trong toàn xã hội.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, địa phương triển khai khá linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn, thường xuyên có sự đổi mới, sáng tạo qua từng năm với nhiều hình thức đa dạng.

Các cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật là một trong những hình thức triển khai có hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực, rộng rãi trong xã hội, tại Nghệ An đã tổ chức 4.237 cuộc thi, thu hút 2.938.263 lượt người tham gia. Rất nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật với quy mô, cách thức khác nhau được tổ chức trở thành điểm nhấn cho công tác PBGDPL hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Tiểu phẩm về hòa giải cơ sở do các Hòa giải viên cơ sở xã Hưng Tây thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức xuyên suốt trong năm, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục. Các buổi lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Pháp luật hàng năm đã được UBND tỉnh Nghệ An tổ chức với tinh thần nghiêm túc, chu đáo, quy mô, tiết kiệm, gắn với các tiết mục công diễn, trao giải, tổng kết các cuộc thi, hội thi và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các lớp tập huấn, nhất là công tác truyền thông lưu động tại cộng đồng, từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 85.711 cuộc với 13.662.090 lượt người tham gia trên hầu khắp các địa phương, nhất là các huyện miền núi... Hình thức, phương pháp tuyên truyền miệng đã có nhiều thay đổi, đã tăng cường sự tương tác, tập trung giành thời gian trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Hình thức tư vấn pháp luật được quan tâm và thực hiện thường xuyên, trong đó Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức tư vấn pháp luật về đất đai, lao động việc làm, y tế. Liên đoàn lao động tỉnh thành lập điểm tư vấn pháp luật Công Đoàn tại các khu Công nghiệp, Báo Nghệ An có các chuyên mục tư vấn pháp luật... Các chuyên trang, chuyên mục pháp luật trên các cơ quan báo chí, đài Phát thanh, truyền hình được cải tiến và đổi mới về chất lượng, tăng về thời lượng phát và trình bày dưới nhiều hình thức.

Hàng năm, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hơn 300 phiên tòa xét xử lưu động các vụ án hình sự tại UBND cấp xã, Trại giam. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã hướng dẫn chỉ đạo các sở, ban, ngành linh hoạt, sáng tạo, đổi mới các hình thức, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, sao gửi văn bản, đăng tải các thông tin pháp luật và tài liệu PBGDPL trên cổng thông tin điện tử; trên các trang facebook, zalo...

Câu lạc bộ pháp luật (CLB) được duy trì với nhiều loại hình: “Cựu chiến binh tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và chấp hành pháp luật giao thông”; “Phụ nữ với pháp luật”; “phòng, chống bạo lực gia đình”; “Nông dân với pháp luật”; “Thanh niên tuần tra, giữ yên biên giới” “câu lạc bộ pháp luật trong trường học” “Thanh niên với pháp luật” “Thời sự pháp luật”...

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đ/c Lê Hải Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong công tác PBGDPL

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hải Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng kết quả, thành tích mà cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh Nghệ An đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua. ”Lợi ích của chúng ta được bảo đảm tối đa khi chúng ta thực hiện đúng các quy định pháp luật” – đồng chí Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Lê Hải Bình đề nghị công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và có chiều sâu, nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp để nghị tăng cường công tác PBGDPL tạo tiền đề để tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao tỉnh Nghệ An trong việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn đã thu hút đông đảo sự quan tâm hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tạo tiền đề để tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm tăng cường quyền làm chủ của nhân dân, lấy quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân là mục tiêu phục vụ, là điểm xuất phát cũng là đích đến cao nhất của pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh mong muốn tỉnh Nghệ An tăng cường các dịch vụ hỗ trợ pháp lý phục vụ theo tinh thần cải cách hành chính, để hỗ trợ tối đa giúp nhu cầu của người dân, doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; đặc biệt là phát huy tinh thần chủ động, tích cực, tính tự giác trong học tập, tìm hiểu, thực hiện pháp luật của nhân dân; nhất là vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam

Bộ Tư pháp trao tặng 10 tủ sách pháp luật cho tỉnh Nghệ An

Bộ Tư pháp ủng hộ tỉnh Nghệ An 200 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Dịp này, Bộ Tư pháp đã tặng 20 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.

