Nghệ An: Thanh tra phát hiện sai phạm gần 19 tỷ đồng

Về hành chính, toàn ngành đã triển khai 89 cuộc thanh tra hành chính tại 235 đơn vị, phát hiện 63 đơn vị có vi phạm với số tiền sai phạm và kiến nghị xử lý là 11,69 tỷ đồng. Một vụ việc sai phạm đã được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra.



Qua 418 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 3.215 cá nhân, tổ chức, ngành đã ban hành 1.362 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.104 cá nhân và 273 tổ chức với số tiền xử phạt vi phạm là 6,45 tỷ đồng, số tiền xử lý tài sản vi phạm (tịch thu thành tiền) là 0,8 tỷ đồng.



Tại Nghệ An, công tác phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị quan quan tâm đúng mức; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai kịp thời, đồng bộ, đạt chất lượng, góp phần đẩy lùi tệ nạn này. Tỉnh Nghệ An cũng đã có nhiều biện pháp cụ thể, kịp thời giải quyết các vụ việc tố cáo, tin báo tội phạm về tham nhũng; qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật chuyển cơ quan cảnh sát điều tra. Các ngành tư pháp trong tỉnh đã tích cực điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng.



Tuy nhiên, tại địa phương, công tác phòng, chống tham nhũng đang bộc lộ một số bất cập, như công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng còn hạn chế; tài sản bị thiệt hại do tham nhũng thu hồi đạt tỷ lệ thấp, thiệt hại về đất đai do tham nhũng tuy được phát hiện những thu hồi đạt tỷ lệ thấp; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, thủ tục hành chính còn rườm rà, dễ phát sinh các hành vi tham nhũng.



Khắc phục tình trạng trên, tỉnh Nghệ An đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng như lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách; yêu cầu các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ với nhau để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Bên cạnh đó, Nghệ An cũng tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ để ngăn chặn các hành vi sai phạm trong hoạt động của cán bộ, công chức; coi trọng việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về tham nhũng qua đơn tố cáo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và các cơ quan ngôn luận.



Tỉnh cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng về nội dung kê khai, minh bạch tài sản thu nhập; đề nghị các Bộ, ngành sớm có các văn bản quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại địa phương để sớm triển khai thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.