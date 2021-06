Nghệ An: Thanh niên bản vác súng “phòng thân” để bán lẻ ma tuý

Đối tượng Kha Văn Thân cùng tang vật. Ảnh: Hồ Ngọc

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 27/6 tại khu vực bản Lưu Phong, xã Hữu Kiền (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an huyện Tương Dương bắt thành công đối tượng Kha Văn Thân (1992), trú cùng địa phương. Tang vật thu giữ là 3 gam heroin, 1 khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn và số tang vật liên quan.

Được biết, đối tượng Thân nằm trong chuyên án là kẻ thường xuyên dựng lán trong rừng sâu, hiểm trở để bán lẻ ma tuý cho các “con nghiện” và được theo dõi trước đó.

Hiện, chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng Thân theo quy định./.

Tác giả: Hồ Ngọc

Nguồn tin: vanhoavaphattrien.vn