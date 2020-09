Nghệ An: “Siêu lừa đảo” giả danh cán bộ ngân hàng huy động vốn lãi suất cao, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

"Siêu lừa đảo" Bùi Hữu Thắng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Hữu Thắng (SN 1986, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thắng tự giới thiệu mình đang công tác tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP Vinh để đi “huy động vốn” với chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên gửi vào với lãi suất hấp dẫn.

Từ đó nhiều người đã bị Thắng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đổng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An nhận được nhiều đơn trình báo của người dân tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với nội dung: Họ bị một cán bộ ngân hàng chi nhánh TP Vinh lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Qúa trình điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 18/8 vừa qua, Ban chuyên án đã bắt đối tượng Bùi Hữu Thắng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Một trong các loại giấy tờ để Thắng lấy lòng tin từ bị hại.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định, từ năm 2011, Bùi Hữu Thắng giả danh nhân viên chi nhánh Nghệ An rồi tung tin ngân hàng có chương trình huy động vốn chỉ dành riêng cho nhân viên ngân hàng để hưởng lãi suất cao gấp 2 - 3 lần so với lãi suất bình thường.

Từ thủ đoạn đó, nhiều người dân trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã gửi tiền nhờ Thắng đứng tên góp vốn vào ngân hàng với mục đích hưởng lãi suất cao, nhưng thực tế Thắng đã chiếm đoạt tiền đó để tiêu xài cá nhân.

Thắng thường tiếp cận “con mồi” thông qua các mối quan hệ họ hàng, người quen. Khi bị hại tin tưởng giao tiền để gửi vào ngân hàng, Thắng liền lấy tiêu xài cá nhân.

Để lấy lòng tin của bị hại, Thắng đã làm giả các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận số tiền, hình thức góp vốn cũng như các quyết định của các Giám đốc chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn… để giao cho bị hại.

Hiện có 8 trường hợp bị Thắng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus