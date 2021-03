Nghệ An: Sẽ thu hồi giấy phép các nhà xe từ chối phục vụ hành khách

34 nhà xe dừng chạy để căng băng rôn phản đối xe dù, xe chạy vượt tuyến.

Liên quan đến vụ việc 34 nhà xe chạy dọc tuyến QL7 đình công, sáng 5/3, Sở GTVT Nghệ An tổ chức đối thoại trực tiếp với các HTX vận tải, nhà xe chạy tuyến cố định TP.Vinh - Kỳ Sơn để làm rõ những vấn đề bức xúc và cam kết sẽ xử lý dứt điểm.

Tại cuộc đối thoại, bà Trần Thị Anh (HTX vận tải Miền Tây) cho biết, “từ Vinh - Kỳ Sơn, 2 chiều hơn 500 km, nhưng xe tuyến cố định chỉ khai thác được chặng ngắn, còn khách đi chặng dài bị xe chạy vượt tuyến đón hết. Sự việc này đã kéo dài hơn 4 năm nay nhưng không được cơ quan chức năng xử lý triệt để, nhà xe có chạy cũng không đủ chi phí bù lỗ".

“Ví dụ, một xe 29 chỗ, chưa tính chi phí xăng dầu, riêng tiền đóng lệnh bến bãi là 185.000 đồng/ngày. Trong khi đó xe vượt tuyến, xe dù không mất bất cứ chi phí nào nhưng vẫn đón khách bình thường, không ai xử phạt, điều này tạo ra sự cạnh tranh không công bằng”, bà Anh bức xúc.

Lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An đối thoại trực tiếp với các HTX vận tải, nhà xe chạy tuyến cố định TP.Vinh - Kỳ Sơn để làm rõ những vấn đề bức xúc và cam kết sẽ xử lý dứt điểm.

Trong khi đó, một lái xe của HTX Bình Minh lại cho rằng: “Tình trạng xe chạy vượt tuyến, chúng tôi đã đề cập rất nhiều lần nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp bền vững để ngăn chặn. Tôi đề nghị Sở GTVT Nghệ An cần vào cuộc quyết liệt, ngăn chặn các xe chạy vượt tuyến để các doanh nghiệp vận tải chạy tuyến cố định yên tâm hoạt động, tránh thiệt hại”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội vận tải Nghệ An cũng đã nhận một phần trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng vừa qua, đồng thời cam kết sẽ thường xuyên nắm bắt các khó khăn, tồn tại, bất cập trong quá trình hoạt động của các xã viên, lái xe và kịp thời phản ánh về Sở GTVT để xử lý theo quy định.

"Nếu doanh nghiệp, HTX để xảy ra tình trạng lái xe tự ý dừng hoạt động do các khó khăn, vướng mắc mà không báo cáo kịp thời về Sở GTVT thì doanh nghiệp, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm", ông Hùng nói.

Ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An nhận trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng xe dù, xe vượt tuyến tranh giành khách gây mất an ninh trật tự và cam kết xử lý dứt điểm

Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An nhận trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng xe dù, xe vượt tuyến tranh giành khách với các nhà xe chạy tuyến cố định, tạo ra sự cạnh tranh không công bằng gây mất an ninh trật tự.

Ông Hiền cam kết với các doanh nghiệp sẽ tiếp tục cử 2 đội thanh tra cắm chốt một thời gian để xử lý xe dù, xe vượt tuyến. Sở GTVT sẽ tiếp tục làm việc với Công an tỉnh để đề nghị Công an các huyện xử lý nghiêm những xe vi phạm hành trình, tăng cường giám sát hành trình để kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh đó, Sở GTVT sẽ nghiêm khắc nhắc nhở các HTX vận tải, Hiệp hội vận tải Nghệ An đã không nắm được tình hình, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của anh em lái xe để xảy ra tình trạng như 2 ngày hôm nay.

“Trên cơ sở phản ánh về các nhà xe vượt tuyến gửi đến, Sở sẽ phân loại những xe nào thuộc Sở quản lý thì sẽ mời các HTX và nhà xe đến xử lý, các xe do đơn vị khác quản lý sẽ có văn bản kiến nghị xử lý. Sau buổi đối thoại, yêu cầu các nhà xe đưa xe vào hoạt động, nếu các đơn vị không hoạt động và không có lý do chính đáng, Sở sẽ thu hồi giấy phép và cho cấp phép mới để đảm bảo việc đi lại của nhân dân”, ông Hiền nhấn mạnh.

Sau khi đối thoại và nhận được sự cam kết từ giám đốc Sở GTVT, đại diện HTX, nhà xe chạy cố định tuyến Vinh - Kỳ Sơn hứa sẽ trở lại hoạt động từ ngày 7/3.

Theo thống kê, từ ngày 3/3, Đội Thanh tra khu vực 2 và khu 4 đã phối hợp với các đội CSGT Công an các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương đồng loạt kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe khách chạy vượt tuyến và các lỗi vi phạm khác.

Cụ thể, ngày 3/3, Đội CSGT Công an huyện Kỳ Sơn đã lập 2 biên bản đối với xe khách BKS: 51B-400.98, do lái xe Nguyễn Văn Cảnh (SN 1976, ở Việt Yên, Bắc Giang) điều khiển với lỗi vi phạm không chạy đúng lịch trình vận tải quy định; xe 37B-021.52, do lái xe Nguyễn Mạnh Hà (SN 1974, ở phường Hưng Bình, TP. Vinh) điều khiển với lỗi không thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký về điểm đầu, điểm cuối của tuyến.

Tiếp đó, 10h30 ngày 4/3, tại Km152+100, QL7, Đội CSGT Công an huyện Tương Dương đã kiểm tra và phát hiện xe BKS 43F - 000.05 do Phan Văn Thương (SN 1987, trú ở Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) điều khiển có hành vi vi phạm không chạy đúng tuyến đường.

Lực lượng phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An tăng cường kiểm tra đối với các xe khách, xe hợp đồng trên QL7

Lúc 15h04, trên QL7 đoạn qua địa phận xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, đội TTGT số 2 đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với xe khách KA LONG BKS 14B - 008. 36 chạy tuyến Con Cuông (Nghệ An) - Móng Cái (Quảng Ninh) vì đã có hành vi vi phạm các quy định về hoạt động vận tải khách.

Tiếp đến, lúc 7h36 sáng ngày 5/3, trên QL7 đoạn qua huyện Tương Dương lực lượng TTGT khu vực 4 đã kiểm tra và phát hiện xe khách BKS 51B - 501.11 có hành vi vi phạm sử dụng xe vận hành khách theo hợp đồng, không có danh sách hành khách.

Ngày 5/3, tại địa bàn huyện Con Cuông, Đội TTGT khu vực 2 (Thanh tra Sở GTVT Nghệ An) đã kiểm tra và phát hiện 2 xe khách chạy trên QL7 có hành vi vi phạm, 1 xe chạy sai hành trình - vượt tuyến, 1 xe hợp đồng nhưng không có hành khách theo quy định.

Cũng trên tuyến QL7, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát đối với các xe vận tải khách tuyến cố định, xe hợp đồng trên tuyến. Trong ca chiều ngày 5/3, tổ công tác của đội đã kiểm tra, phát hiện và xứ lý 3 trường hợp vi phạm, trong đó 1 xe chạy sai hành trình - vượt tuyến và 2 xe hợp đồng nhưng không có hợp đồng theo quy định.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: Báo Giao thông