Nghệ An sẽ họp để lắng nghe ý kiến về dự án Khu đô thị mới An Thiên Lý ở Đô Lương

Ngày 26/3, trao đổi với Nhadautu.vn, ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa qua, tại buổi họp trực tuyến của UBND tỉnh, UBND huyện Đô Lương đã báo cáo UBND tỉnh về dự án Khu đô thị mới An Thiên Lý, đồng thời, sau khi đọc bài báo “Băn khoăn việc thu hồi một dự án ở Nghệ An” của Nhadautu.vn, chúng tôi thấy cần lắng nghe và để các sở, ban nghành, thanh tra tỉnh tham mưu.

Theo ông Lê Ngọc Hoa, Sở Xây dựng đề xuất thu hồi dự án thì sở này phải rà soát, báo cáo lại UBND tỉnh đúng sai như thế nào. “Ngày 31/3 tới, UBND tỉnh sẽ họp, lắng nghe ý kiến của các sở ban nghành, thanh tra tỉnh, kể cả địa phương và nhà đầu tư, theo đó, xác định sai chỗ nào thì chúng tôi sẽ sửa chỗ đấy”, ông Lê Ngọc Hoa nói.

Một góc thị trấn Đô Lương. Ảnh: Báo Nghệ An

Như Nhadautu.vn đã đã thông tin ở bài viết “Băn khoăn việc thu hồi một dự án ở Nghệ An”, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ An Thiên Lý (Công ty An Thiên Lý) ngày 20/8/2020 có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An, xin tiếp tục thực hiện dự án khu đô thị ở Đô Lương. Doanh nghiệp này khẳng định việc chậm triển khai dự án không phải lỗi của mình.

Doanh nghiệp này rất băn khoăn trước các quyết định bất nhất của UBND tỉnh Nghệ An trong thời kỳ trước. Không những vậy, căn cứ để thu hồi quy hoạch dự án cũng thiếu rõ ràng.

"Doanh nghiệp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư, tuy nhiên UBND tỉnh lấy lý do tranh chấp để không cấp, thậm chí yêu cầu chúng tôi giải quyết vướng mắc, khiếu nại là không đúng vì việc tranh chấp là giữa các cá nhân với nhau, chúng tôi cũng không có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại của người dân", trong văn bản có đoạn.

Doanh nghiệp này nhấn mạnh: "Việc UBND tỉnh Nghệ An trì hoãn không cấp giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt dự án do chậm tiến độ là không đúng quy định và bất công. Chúng tôi chỉ đồng ý rằng nếu UBND tỉnh đã cấp chứng nhận đầu tư và giao đất mà không triển khai thì UBND tỉnh có quyền thu hồi, còn trong trường hợp này, còn chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý để triển khai dự án thì làm sao lấy lý do chậm triển khai để thu hồi được".

Tuy nhiên, đến ngày 19/1/2021, Sở Xây dựng Nghệ An đã có công văn số 181/SXD.KTQH gửi UBND tỉnh Nghệ An về kiến nghị tiếp tục triển khai dự án của Công ty An Thiên Lý tại xã Đà Sơn và xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương.

Theo văn bản, Công ty An Thiên Lý được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị mới An Thiên Lý tại xã Đà Sơn và xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương theo Quyết định số 300/QĐ.UBND-ĐT ngày 21/1/2009, trong đó có quy định chủ đầu tư phải triển khai dự án trong 12 tháng kể từ khi được chấp thuận quy hoạch.

Tuy nhiên, sau 6 năm dự án không thực hiện, UBND tỉnh Nghệ An ngày 18/5/2015 đã ra Quyết định số 1926 về việc thu hồi, huỷ bỏ quy hoạch xây dựng đối với dự án.

Trong công văn mới đây, Sở Xây dựng khẳng định việc Công ty An Thiên Lý đề nghị tiếp tục triển khai dự án là không có cơ sở.

Nhadautu.vn sẽ tiếp tục thông tin sự việc khi có kết quả cuộc họp của UBND tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Tân Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn