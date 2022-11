Nghệ An: Sắp hết năm vẫn còn 8 cơ quan chưa giải ngân vốn đầu tư công

Trường Đại học Y khoa Vinh - Đơn vị giải ngân vốn đầu tư công 0 đồng.

Cụ thể, 8 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân, bao gồm: Trường Đại học Y khoa Vinh, Sở Thông tin & Truyền thông, Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Tây Bắc Nghệ An, Sở Y tế, Công ty TNHH Thuỷ lợi Phủ Quỳ, Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, Sở Nội vụ.

Trái ngược với các trường hợp giải ngân 0 đồng, tính đến 31/10, nhiều cơ quan đơn vị khác lại đạt tỷ lệ giải ngân “tuyệt đối” như: Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Nghệ An (100%), Trường THPT Quỳ Hợp 3 (100%), Trường THPT Mường Quạ (100%), Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An (100%), Trường THPT Đô Lương 3 (100%), Trường THPT Nghi Lộc 3 (100%), Trường THPT Thanh Chương 3 (100%), Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nghệ An (100%).

Trong 1 diễn biến liên quan, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, tính đến ngày 31/10/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 2.789.896 triệu đồng, đạt 35,74%/tổng KH 7.444.721 triệu đồng và đạt 47,86% kế hoạch giao chi tiết đầu năm.

Trong đó, nguồn ngân sách địa phương đã giải ngân 617.756 triệu đồng, đạt 39,65% KH; nguồn ngân sách Trung ương đã giải ngân 2.172.140 triệu đồng, đạt 36,9%KH; Chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn