Nghệ An: Ra 2 văn bản chỉ đạo dừng bắn pháo hoa vì "nhầm" tháng

2 văn bản của UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Chiều ngày 8/2, trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã lý giải về việc trong thời gian ngắn, trên mạng xã hội cùng lúc xuất hiện 2 văn bản Chỉ đạo dừng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Bùi Đình Long ký.

Ông Tùng cho biết: "Chúng tôi chỉ nhận văn bản trên hệ thống văn bản chính thức ghi đúng ngày 30/01/2021. Còn có 1 văn bản xuất hiện qua Zalo bị sai tháng thì tôi không rõ nguyên nhân".

Cụ thể, đầu giờ sáng 8/2/2021, UBND tỉnh Nghệ An ra công văn hỏa tốc số 732 gửi các địa phương và cơ quan chức năng, thông báo về việc dừng tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm hội giao thừa” và hoạt động bắn pháo hoa. Hoạt động này đã được thông báo dự kiến sẽ diễn ra tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) vào đêm giao thừa và một số điểm ở thị xã Cửa Lò và thị xã Thái Hòa.

Lý do của việc chỉ đạo dừng này là vì trước đó, vào ngày 30/01/2021 Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 22 về phòng chống dịch bệnh Covid-19, có nội dung yêu cầu các địa phương hạn chế, dừng các hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đán để phòng chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An là rất kịp thời trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Và sẽ không có gì phải bàn nếu như trong văn bản đầu trích ngày ra thông báo 22 của Chính phủ không bị nhầm từ ngày 30/01 sang ngày 30/02 (ngày chưa từng có trong lịch thế giới). Không lâu sau thì UBND tỉnh đã phát lại một thông báo giữ nguyên nội dung nhưng đã được sửa lại về ngày 30/01.

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra ở UBND thành phố Vinh. Trong văn bản trả lời vấn đề báo nêu, UBND TP đã liên tục soạn thảo theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, thể hiện sự cẩu thả từ người soạn đến người ký. Sự việc cũng được đưa lên mạng xã hội và được phía UBND thành phố chỉnh sửa, gửi lời xin lỗi đến các cơ quan nhận văn bản.

