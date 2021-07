Nghệ An quyết định để thí sinh diện F2 đi thi tốt nghiệp THPT ngay đợt 1

Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 34.000 thí sinh dự thi, trong đó có hơn 21.000 thí sinh tham dự kỳ thi để xét tốt nghiệp vào các trường ĐH, CĐ. Tại kỳ thi năm nay, Nghệ An có 70 thí sinh được miễn tất cả các bài thi bao gồm ba môn bắt buộc là văn, toán và ngoại ngữ hoặc một tổ hợp môn KHTN hoặc KHXH; 524 thí sinh được miễn bài thi môn ngoại ngữ. Tính đến sáng 1-7, Nghệ An có 102 ca COVID-19 xuất hiện tại 10 huyện, thành, thị; trong đó TP Vinh đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16