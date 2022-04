Nghệ An: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên rẫy

Chiều 16/4, thông tin từ UBND xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn - Nghệ An) cho biết: Người dân địa phương vừa phát hiện thi thể ông Hà Văn C. (50 tuổi, bản Na Lượng 1) trong tình trạng phân hủy năng.

Theo thông tin, chiều 06/4, ông C. nói với vợ lên xã Phà Đánh để mua bò. Không thấy chồng trở về, người vợ nhiều lần gọi điện những vẫn không liên lạc được nên gia đình tự đi tìm. Cũng theo lãnh đạo xã Hữu Kiệm, ông C. làm nghề sửa đường ống nước cho bà con trong bản nhưng có mối quan hệ khá phức tạp. Sau 5 ngày tự tìm kiếm nhưng không phát hiện tung tích, gia đình mới trình báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng Công an xã, dân quân sau đó được huy động để tham gia tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Thi thể ông C. được người dân phát hiện trong cây rậm

Đến ngày 15/4, một nhóm trẻ em trong lúc đi tìm bò ở khu vực rẫy thuộc xã Phà Đánh thì tá hỏa khi phát hiện ra thi thể. Theo một cán bộ xã Phà Đánh có mặt tại hiện trường, đây là khu vực người dân phát rẫy từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa canh tác, hiện cây cối đã mọc trở lại cao lút đầu người. Khu vực này cách xa khu dân cư, nhưng chỉ cách tuyến đường bê tông liên bản chưa đến 100m.

Lúc này, thi thể đã bốc mùi, phân hủy nặng. Trên thi thể có một số lỗ thủng nghi do đạn bắn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn