Nghệ An: Phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sau gần 10 ngày đi chợ, nhiều hàng xóm thành F1

Hơn 50 người trở thành F1

Sáng 2/12, ông Đặng Thế Sinh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 cộng đồng.

Bệnh nhân N.T.X, nữ, sinh 1975, xóm Minh Long, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi chợ Sen, huyện Tân Kỳ về ngày 22/11. Ngày 1/12, bệnh nhân có triệu chứng đau rát họng, người mệt mỏi nên đến trạm y tế khám và được test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Xã Nghĩa An tiếp tục xuất hiện ca nhiễm cộng đồng.

“Bệnh nhân từ thời điểm đi chợ Sen về cũng không đi đâu xa nên lịch trình không phức tạp. Tuy nhiên, do thời gian dài mới phát hiện nhiễm nên tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là anh em họ hàng và hàng xóm láng giềng xung quanh khu vực bệnh nhân cư trú. Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã xác định được 51 F1 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân”, ông Sinh nói.

Trao đổi thêm về việc vì sao gần 10 ngày mới phát hiện, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết, do bệnh nhân đi về không khai báo nên khi xuất hiện triệu chứng mệt mỏi mới lên trạm y tế test.

“Cũng may là người dân xóm Minh Long đều đã tiêm vắc-xin mũi 1, nhiều người đã được tiêm mũi 2 nên qua test nhanh đều đã có kết quả âm tính. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cho các em học sinh khu vực này tạm thời nghỉ học, những người tiếp xúc trực tiếp thì cách ly ở nhà, hạn chế tụ tập đông người”, ông Sinh cho biết thêm.

Lực lượng y tế xét nghiệm trong đêm cho người dân xã Nghĩa An.

Xử phạt người không khai báo y tế

Liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Nghĩa An tiến hành làm việc với trường hợp anh V.Đ.C., trú tại xóm Nho Hạp, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn về hành vi không thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo đúng quy định.

Cấp độ dịch tại huyện Nghĩa Đàn.

Theo hồ sơ, từ ngày 22/10 đến 31/10, anh V.Đ.C đi chăm người nhà ở Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An. Mặc dù, bệnh viện này đã có thông báo về chùm ca bệnh Covid-19 xuất hiện tại bệnh viện, nhưng sau khi trở về nhà anh V.Đ.C. đã không thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo đúng quy định.

Trong ngày 1/11 và 4/11, anh V.Đ.C đã đến trạm y tế xã Nghĩa An để test nhanh với lí do để phục vụ cho việc đi làm, kết quả test nhanh 2 lần âm tính. Đến ngày 10/11, anh V.Đ.C. có biểu hiện ho, sốt, viêm họng và đến test nhanh tại trạm y tế xã Nghĩa An cho kết quả dương tính. Sau đó, anh được xét nghiệm PCR và có kết quả khẳng định dương tính với Covid-19.

Điều đáng nói, quá trình về tại nhà, anh V.Đ.C. có tiếp xúc với nhiều người. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện và xã gấp rút lấy mẫu xét nghiệm, bước đầu truy vết được 54 F1. Tạm thời cho học sinh các trường học trên địa bàn xã nghỉ học trực tiếp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Nghĩa Đàn có mặt tại xã Nghĩa An để chỉ đạo công tác dập dịch.

Căn cứ vào tính chất, hành vi vi phạm và các quy định pháp luật liên quan, hành vi của V.Đ.C. đã vi phạm quy định tại khoản 2, điều 14, Nghị định 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

UBND huyện Nghĩa Đàn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối anh V.Đ.C. với số tiền 10.000.000 (Mười triệu đồng) về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền.

Sáng 2/12, huyện Nghĩa Đàn ghi nhận 6 ca nhiễm mới, trong đó có một ca cộng đồng tại xã Nghĩa An. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay huyện Nghĩa Đàn đã ghi nhận 136 trường hợp.

