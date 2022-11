Nghệ An: Phấn đấu đón và phục vụ trên 3,4 triệu lượt khách đến Cửa Lò

Bãi biển Cửa Lò - điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Quỳnh Trang

Theo đó, việc tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò nhằm huy động mọi nguồn lực, tập trung cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh phát triển du lịch Nghệ An nói chung, du lịch Cửa Lò nói riêng; thu hút du khách về với biển Cửa Lò; nâng cao nhận thức của người dân về văn hoá ứng xử, môi trường du lịch văn minh; quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò nói riêng và Nghệ An nói chung là điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách; tạo ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng tự nhiên và xã hội để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nghệ An nói chung.

Năm 2023, ngày hội Khinh khí cầu sẽ tiếp tục được tổ chức ở Cửa Lò. Ảnh: Quỳnh Trang

Sẽ có nhiều hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch, thương mại được tổ chức trong suốt năm du lịch 2023, bao gồm: Họp báo và phát động Giải báo chí viết về du lịch Nghệ An trong đó có du lịch Cửa Lò và Cuộc thi nhiếp ảnh gắn với chủ đề năm du lịch; tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch năm 2023 và màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp; tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp thị xã, cấp tỉnh và cấp Quốc gia xuyên suốt cả năm du lịch 2023.

Đêm khai mạc du lịch Cửa Lò (Nghệ An) 2022 để lại nhiều ấn tượng. Ảnh: Quỳnh Trang

Ngoài ra, Nghệ An cũng sẽ tổ chức các hoạt động trong các tháng cao điểm du lịch quy mô cấp tỉnh như: Lễ hội Carnival đường phố vào các đêm cuối tuần, Lễ hội cầu ngư, khinh khí cầu... Tổ chức các hoạt động lễ hội quy mô cấp phường, thị xã; xây dựng các điểm check-in, khu vui chơi giải trí, phố đi bộ, phố ẩm thực đêm... để thu hút khách du lịch; tổ chức các hoạt động liên kết du lịch Cửa Lò với các điểm di tích lịch sử văn hóa, tâm linh và các làng nghề có sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2023. Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai có hiệu quả Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2023.

Tác giả: QUỲNH TRANG

Nguồn tin: Báo Lao động