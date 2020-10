Nghệ An: Ô tô lao xuống vực, 2 giáo viên miền núi tử vong, 1 người nguy kịch

Theo đó, vào khoảng 16h25 phút hôm nay (2/10), thầy Cha - Hiệu trưởng Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý) điều khiển xe bán tải chở 2 đồng nghiệp là thầy Nguyễn Đình Dần (46 tuổi) - Phó hiệu trưởng và cô Lữ Thị Khuyên (31 tuổi) - giáo viên từ trường về trung tâm xã Mỹ Lý.

Xe vừa lên khỏi dốc cao thuộc bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý thì mất lái lao sang làn đường bên trái, lộn nhiều vòng xuống vực sâu khoảng 50m, nằm sát mép sông Nậm Nơn, đá lởm chởm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trung tá Nguyễn Sĩ Đức - Đồn trưởng Đồn biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội biên phòng Nghệ An) cho biết, do bị va đập mạnh nên xe bị nát. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, các nạn nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch. Do địa hình hiểm trở, việc đưa nạn nhân cấp cứu gặp nhiều khó khăn. Cán bộ biên phòng phải dùng thuyền máy vận chuyển nạn nhân khoảng 4km để đưa đến trạm y tế xã. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên thầy Dần và cô Khuyên đã tử vong khi vừa đến trạm xá.

Tối cùng ngày, xe của Trung tâm y tế huyện đã chuyển nạn nhân Cha lên tuyến trên để cấp cứu.

Chiếc xe gặp nạn sát bên sông Nậm Nơn.

Hiện lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Tác giả: CTV

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An