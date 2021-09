Nghệ An nới lỏng nhiều hoạt động sau khi khống chế dịch COVID-19

Các cửa hàng không thiết yếu trên phố đi bộ Nguyễn Văn Cừ (thành phố Vinh) đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh tư liệu: Văn Tý/TTXVN

Cùng với đó, Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu các phòng khám thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm cho nhân viên y tế và lây lan dịch ra cộng đồng.



Chiều 13/9, UBND thành phố Vinh đã quyết định tháo dỡ 29 chốt kiểm soát trên các đường liên thôn, liên xã tiếp giáp với các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc do UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố thành lập.



Đồng thời, thành phố vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của 14 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường chính do UBND thành phố thành lập. Các chốt này có nhiệm vụ kiểm soát y tế với người ngoại tỉnh, người đến và trở về từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và cao hơn; giao UBND các phường, xã có giải pháp phát huy sự tham gia của cộng đồng vào việc cung cấp thông tin, giám sát thực hiện các biện pháp y tế phòng, chống dịch, nhất là đối với người lạ đến địa phương, người trở về từ vùng dịch.



Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 13/9 tỉnh Nghệ An không phát hiện trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến 18 giờ ngày 13/9 Nghệ An ghi nhận 1.789 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 21 huyện, thành phố, thị xã. Tỉnh cũng đã có 1.258 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, ra viện; 10 bệnh nhân tử vong.



Trước đó, ngày 12/9, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định chuyển việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg sang Chỉ thị 15/CT-TTg đối với toàn bộ địa bàn thành phố Vinh; thị xã Cửa Lò; huyện Nghi Lộc; 17 trong tổng số 18 xã, thị trấn của uyện Hưng Nguyên (trừ xã Hưng Thịnh); 33 trong tổng số 37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu (trừ các xã Diễn Nguyên, Diễn Yên, Diễn Đoài, Diễn Hồng); 18 trong tổng số 19 xã, thị trấn huyện Nam Đàn (trừ xã Xuân Hòa). Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 13/9/2021.



Tại Nghệ An đến nay dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. Đây là cố gắng rất lớn của ngành y tế và chính quyền các địa phương trong tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực của người dân, cộng đồng dân cư. Đặc biệt, ngành y tế Nghệ An và các địa phương trong tỉnh đã có những giải pháp phù hợp trong phòng, chống dịch ở từng thời điểm, từng địa bàn.

